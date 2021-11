感恩節假日如自駕遊將要付更貴汽油

【KTSF 朱慧琪報導】

在今年感恩節期間自駕遊的民眾可能將付出比較重的「代價」灣區油價再創新高,高達接近6元一加侖。

在灣區油站錄得有史以來最高的油價,接近6元一加侖,一班職業司機亦叫苦連天,有司機因為油價影響生計。

Uber司機Komi Touglo說:「我以前只是$80可以用一整日,現在要115元至120元,有時間我只可以駕半日,因為我負擔不起。」

而過高的油價,令一班市民湧去了Costco入油。

加州居民Tess Sergio說:「Costco比其他油站,便宜20至30美仙,我用permium汽油,加起來不得了。」

根據AAA美國汽車協會分析,在加州平均油價是4.65元一加侖,在舊金山(三藩市)平均油價是4.85元,在東灣奧克蘭(屋崙)平均油價是4.77元,而在聖荷西平均油價是4.78元。

Sergio說:「我來自阿拉巴馬州,搬到舊金山是油價加倍。」

AAA預計這個假期民眾會出門自駕游,而今年汽油價格會比去年上升13%。

聯邦政府一份新的預測指,原油價格在2022年才會回落。

