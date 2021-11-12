德州音樂會人踩人事件 死亡人數增至9人

【KTSF】
德州休斯敦上星期五晚發生的Astroworld音樂會人踩人事件，又有一名大學生在醫院不治，令到音樂會的死亡人數增加至9人。
在醫院傷重不治的是一個22歲女大學生，她入院以來腦部已經沒有活動，靠呼吸機維持生命。
死者的家人指控音樂會的製作人和製作公司，沒有提供受過訓練的醫療輔助人員，現場又缺乏保安和控制人群方法，導致一個人有意外就產生骨牌效應，人疊人窒息致死。
另外還有一名9歲男童仍然留醫，他腦部受創腫脹，送入醫院後，醫生為男童進行藥物引導昏迷，以減低其腦部創傷。
這場音樂會由rap歌手壓軸表演，吸引大約5萬人參加，批評者指悲劇發生後，他仍然繼續演出，但Travis Scott聲稱，他不知道當時事態的嚴重程度。
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