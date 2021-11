德州音樂會人踩人事件 死亡人數增至9人

【KTSF】

德州休斯敦上星期五晚發生的Astroworld音樂會人踩人事件,又有一名大學生在醫院不治,令到音樂會的死亡人數增加至9人。

在醫院傷重不治的是一個22歲女大學生,她入院以來腦部已經沒有活動,靠呼吸機維持生命。

死者的家人指控音樂會的製作人和製作公司,沒有提供受過訓練的醫療輔助人員,現場又缺乏保安和控制人群方法,導致一個人有意外就產生骨牌效應,人疊人窒息致死。

另外還有一名9歲男童仍然留醫,他腦部受創腫脹,送入醫院後,醫生為男童進行藥物引導昏迷,以減低其腦部創傷。

這場音樂會由rap歌手壓軸表演,吸引大約5萬人參加,批評者指悲劇發生後,他仍然繼續演出,但Travis Scott聲稱,他不知道當時事態的嚴重程度。

