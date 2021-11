美國汽油價格升至30年來新高 參院民主黨人促拜登應對

【KTSF 韓千繪報導】

美國的通貨膨脹率達到了30年來的新高,幾乎所有的東西價格都在上漲,汽油價格更是創下了7年新高,美國汽車協會(AAA)預計今年將有超過5,300萬人在感恩節出門旅行。隨著汽油價格繼續上漲,白宮面臨的壓力也越來越大。

隨著成本不斷攀升,汽油價格也水漲船高.

戰略與國際研究中心石油分析師Ben Cahill說:「美國的汽油價格確實反映了全球市場狀況,如今市場非常緊張。」

白宮面對的壓力也越來越大,這是要白宮採取行動,而最新的AAA報告顯示,儘管汽油價格創下了7年新高,今年感恩節期間會有4800萬人出門旅行,差不多接近疫情前的情況。

AAA發言人Andrew Gross說:「無論汽油價格有多高,人們仍然會出行。」

AAA認為油價上漲的原因是供不應求,而一些產油國正在限制供應,以彌補疫情造成的損失。

Gross說:「OPEC不想過度增產,以防經濟萬一下滑,因為今冬疫情可能再來。」

與此同時,參議院一群民主黨人呼籲拜登總統採取行動,11位參議員寫信敦促拜登考慮釋放緊急石油儲備,甚至更極端的禁止石油出口。

但能源專家則認為,供不應求的影響只是暫時的。

Cahill說:「這可能會有短期影響,對石油市場和汽油價格,但可能影響不大。」

專家說最好的辦法是等待供應趕上需求。

Cahill說:「庫存可能在明年第一季度開始增加,所以這真的只是個應對的問題,可能在緊張的冬天後就有所緩解。」

