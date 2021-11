【有線新聞】

報道指中美領袖視像峰會將於美國時間下星期一舉行。

報道指中美視像峰會下周一舉行,有美國傳媒引述華府消息報道,雙方計劃在當地時間星期一晚視像會面。

報道又指,預計中美會就放寬簽證限制、建立雙邊核武對話及緩解貿易摩擦等方面展開磋商,但預料不會在台灣、香港和新疆等敏感議題上有突破。

習近平和拜登早前都強調重視中美關係,而美方表明會談目的只為負責任處理競爭,而非達成特定目標。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。