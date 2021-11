舊金山聯合校區接受2022至23學年入學申請

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)聯合校區現正接受下個學年,即是2022至23學年的入學申請,校區為方便家長舉行面對面入學講座,下星期二的講座將會在華埠Jean Parker小學舉行。

11月16日下星期二,在Jean Parker小學舉行的入學講座,時間是傍晚6時,有晚餐供應,需要上網預約,到時會有講中文的校區職員詳細講解申請入學的手續。

舊金山聯合校區入學事務處顧問李小棠(Sydney Li)說:「一方面向家長提供直接的介紹,入學程序是如何的,同時可以手把手幫助家長申請的,幫助他們了解如何在線上申請,或者他們用紙張申請,我們可以直接幫助他們填表,或直接在入學講座收表格也可以的。」

李小棠表示,明年秋季入讀幼稚園,或從小學升初中,從初中升高中的學生,都需要提交入學申請,入學申請截止日期是明年2月4日。

李小棠說:「首先要填一份申請表,第二就是提供三種文件,孩子出生證,家長的身份證明,有照片的身份證明,可以是護照或加州身份證,或其他州的身份證,第三需要提交住址證明,對每一類文件的要求,我們在網上有詳細介紹,哪種文件是我們可接納的範圍。」

另外,家長也需要提交孩子的疫苗證明,到目前為止學生的疫苗證明,不需要包括新型肺炎疫苗。

李小棠說:「新冠疫苗不是要求範圍目前來說,加州健康部門未有這個指引。」

家長可以在網上申請,或透過電郵,或填寫紙張申請表親身提交入學申請。

詳情可上網:http://sfusd.edu/enroll,或致電校區入學事務辦事處查詢,電話:(415) 241-6085。

除了在華埠Jean Parker小學舉行入學講座之外,舊金山聯合校區下星期四11月18日也會在Mission區George Moscone小學舉行入學講座,歡迎所有家長參加,也需要網上登記預約,詳情可瀏覽:https://www.sfusd.edu/schools/enroll/resources/enrollment-workshops

