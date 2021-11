舊金山華埠週末設接種站為兒童接種新冠疫苗（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

直至週二為止,舊金山(三藩市)總共有5,503名5歲到11歲的兒童接種了新型肺炎疫苗,星期五和星期六在華埠會分別設立兩個疫苗接種站,為5到11歲兒童接種新型肺炎疫苗,不需要預約。

星期五放學後下午3時到5時半,家長可以帶小朋友到東華醫院一樓大堂接種新型肺炎疫苗,地址是Jackson街845號。到時會有100劑疫苗,先到先得。

另外,星期六11月13日早上10時至下午2時,舊金山衛生局和東華醫院合作,在Sacramento街855號華埠YMCA男青年會設立疫苗站,提供200劑兒童疫苗,也是先到先得。

舊金山公共衛生局亞太裔事務經理吳毅(Kelvin Wu)說:「如果家長帶小朋友到現場,發現人龍很長的話,我們在場的工作人員可能會分配一個號碼給你,請你半個小時或一個小時後才返回現場接種。」

吳毅表示,直至週二為止,舊金山總共有5503個5歲到11歲兒童接種了第一劑新型肺炎疫苗,佔市內這個年齡層人口13%左右,兒童疫苗的劑量,是成人和青少年劑量的3分1。

東華醫院營運總監任高子娜(Gina Yam)本身是藥劑師,她5歲的女兒已經接種了疫苗。

任高子娜說:「副作用方面她是星期六打的,打完之後說手臂痛,晚上問她手還痛不痛,她動動手臂然後說已經不痛了,沒有發燒,也沒有其他狀況。」

作為母親,任高子娜如何說服女兒打針呢?

任高子娜說:「之前打了流感針,所以問為何又要打針,從一個小朋友的角度告訴她,對她來說有什麼好處,跟她說假如他日想去旅行,想逛街想去玩的話,打了針對她自己是保護,也保護其他人。」

衛生專家建議家長讓孩子,帶心愛的毛公仔或毛巾,減輕緊張的情緒。

任高子娜說:「我本人給女兒帶一粒糖果去,打完針可以吃這顆糖果。」

疫情方面,舊金山華埠衛生局執行局長白幹榮醫生指出,7日平均每日新增58感染個案,較之前每日平均新增51宗個案稍微上升,他呼籲長者以及符合資格人士盡快接種新型肺炎加強針。

目前有34人因染疫而需要住院,其中11人接受深切治療,目前全市82%人口接種了最少一劑新型肺炎疫苗,接近8成市民完成接種疫苗。

