舊金山華埠週末設接種站為兒童接種新冠疫苗（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

直至週二為止，舊金山（三藩市）總共有5,503名5歲到11歲的兒童接種了新型肺炎疫苗，星期五和星期六在華埠會分別設立兩個疫苗接種站，為5到11歲兒童接種新型肺炎疫苗，不需要預約。

星期五放學後下午3時到5時半，家長可以帶小朋友到東華醫院一樓大堂接種新型肺炎疫苗，地址是Jackson街845號。到時會有100劑疫苗，先到先得。

另外，星期六11月13日早上10時至下午2時，舊金山衛生局和東華醫院合作，在Sacramento街855號華埠YMCA男青年會設立疫苗站，提供200劑兒童疫苗，也是先到先得。

舊金山公共衛生局亞太裔事務經理吳毅（Kelvin Wu）說：「如果家長帶小朋友到現場，發現人龍很長的話，我們在場的工作人員可能會分配一個號碼給你，請你半個小時或一個小時後才返回現場接種。」

吳毅表示，直至週二為止，舊金山總共有5503個5歲到11歲兒童接種了第一劑新型肺炎疫苗，佔市內這個年齡層人口13%左右，兒童疫苗的劑量，是成人和青少年劑量的3分1。

東華醫院營運總監任高子娜（Gina Yam）本身是藥劑師，她5歲的女兒已經接種了疫苗。

任高子娜說：「副作用方面她是星期六打的，打完之後說手臂痛，晚上問她手還痛不痛，她動動手臂然後說已經不痛了，沒有發燒，也沒有其他狀況。」

作為母親，任高子娜如何說服女兒打針呢？

任高子娜說：「之前打了流感針，所以問為何又要打針，從一個小朋友的角度告訴她，對她來說有什麼好處，跟她說假如他日想去旅行，想逛街想去玩的話，打了針對她自己是保護，也保護其他人。」

衛生專家建議家長讓孩子，帶心愛的毛公仔或毛巾，減輕緊張的情緒。

任高子娜說：「我本人給女兒帶一粒糖果去，打完針可以吃這顆糖果。」

疫情方面，舊金山華埠衛生局執行局長白幹榮醫生指出，7日平均每日新增58感染個案，較之前每日平均新增51宗個案稍微上升，他呼籲長者以及符合資格人士盡快接種新型肺炎加強針。

目前有34人因染疫而需要住院，其中11人接受深切治療，目前全市82%人口接種了最少一劑新型肺炎疫苗，接近8成市民完成接種疫苗。

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