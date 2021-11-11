舊金山市參事楊馳馬提出就過往歧視華人法例向華裔道歉（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）市參事楊馳馬（Matt Haney）提出，就舊金山在過去百幾年曾推行過歧視華人的法例，向華裔市民道歉。

楊馳馬表示，將會在下星期的市參議會中，正式提出承認舊金山市府曾經推行過歧視華裔的政策，並找方法糾正過去的錯誤所帶來的深遠後果，一旦獲通過，舊金山將會成為全州第四個城市向華裔道歉。

楊馳馬說：「過去幾年亞裔社區面對仇恨和言論，包括在第六區有不少居民受到攻擊，這個道歉是欠了他們很久，也是重要一步去復元、修補和尋求公義。」

華裔市參事陳詩敏（Connie Chan）就表示，希望市參議會不單只是道歉，而是實質投資落華人社區。

陳詩敏說：「如果無對華人社區一個真正的投資，金錢上又好，資源上又好，一個道歉其實是空的。」

報導指在今年5月，灣區有3名華裔青少年，柏克萊加大學生Drew Min、Lowell高中生Dennis Casey Wu，和史丹福大學生George Tilton-Low，發起行動調查美國和灣區等，在過去百幾年歷史中，曾推行過哪些歧視華人的政策，例如1882年的排華法，或1870年時市府，禁止華人參與政府工作等。

發起人Dennis Wu表示，最近因疫情引發的針對亞裔仇恨罪案，有如歷史重演，因此認為必須採取行動。

東灣Antioch市府最早提出為歧視華人的政策或行為作出道歉，聖荷西和洛杉磯市府緊接隨後。

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