舊金山市參事楊馳馬提出就過往歧視華人法例向華裔道歉（視頻）

舊金山(三藩市)市參事楊馳馬(Matt Haney)提出,就舊金山在過去百幾年曾推行過歧視華人的法例,向華裔市民道歉。

楊馳馬表示,將會在下星期的市參議會中,正式提出承認舊金山市府曾經推行過歧視華裔的政策,並找方法糾正過去的錯誤所帶來的深遠後果,一旦獲通過,舊金山將會成為全州第四個城市向華裔道歉。

楊馳馬說:「過去幾年亞裔社區面對仇恨和言論,包括在第六區有不少居民受到攻擊,這個道歉是欠了他們很久,也是重要一步去復元、修補和尋求公義。」

華裔市參事陳詩敏(Connie Chan)就表示,希望市參議會不單只是道歉,而是實質投資落華人社區。

陳詩敏說:「如果無對華人社區一個真正的投資,金錢上又好,資源上又好,一個道歉其實是空的。」

報導指在今年5月,灣區有3名華裔青少年,柏克萊加大學生Drew Min、Lowell高中生Dennis Casey Wu,和史丹福大學生George Tilton-Low,發起行動調查美國和灣區等,在過去百幾年歷史中,曾推行過哪些歧視華人的政策,例如1882年的排華法,或1870年時市府,禁止華人參與政府工作等。

發起人Dennis Wu表示,最近因疫情引發的針對亞裔仇恨罪案,有如歷史重演,因此認為必須採取行動。

東灣Antioch市府最早提出為歧視華人的政策或行為作出道歉,聖荷西和洛杉磯市府緊接隨後。

