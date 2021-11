PG&E提醒民眾提防電話詐騙事件（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

國內一些煤電供應公司,近年來面對客戶被欺詐的事件。太平洋煤電公司(PG&E)提醒民眾,提防這類詐騙事件。

PG&E自今年6月開始記錄顧客被欺詐的事件。至今有超過9千宗,當中涉及有人打電話,冒充是PG&E的職員,聲稱客戶拖欠煤電費,要切斷煤電供應,然後要客戶用一些非一般的方式,在限定的時間內付錢。

自6月以來,已經有超過500人被騙,也就是接電話人當中的6%,其中住宅用戶佔85%,商業用戶佔3%,其餘不明,而被詐騙款額已經超過422,000元。

PG&E 表示也還有許多人接到電話,卻沒有報告,所以相信詐騙規模還要來得大,PG&E也要知道,作案人有沒有針對某個社區。

要是接到這類電話,應該怎樣做?

太平洋煤電公司企業安全專員Matt Foley說:「結束通話就等於結束欺詐。煤電公司不會打電話向你要錢,不會恐嚇你關掉煤電。應該稍微冷靜,因為你有的是時間。」

PG&E也提醒民眾,可以上網查看自己的賬戶,特別是要是準時付費,是不會突然面對切斷煤電供應。

