紐森稱加州努力提高疫苗接種率 預防疫情在冬天再爆發（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

加州州長紐森週三到訪洛杉磯縣一間疫苗診所,並強調加州正在努力提高入冬前的疫苗接種率,以預防疫情在這個冬天再次爆發。

紐森沒有公開露面兩星期後,週三再次有完整的行程安排,他和加州衛生部長Mark Ghaly到訪洛杉磯縣一間疫苗診所,並共同呼籲民眾要接種疫苗,來迎接冬季即將來臨。

加州衛生部長Mark Ghaly說:「疫苗是消疫之道,我們擔憂冬季,擔心確診數字對醫院造成壓力,還有疫情外的其他問題,所以今日盡你所能去打針。」

紐森說:「我們認識到新型肺炎有季節性模式,夏天我們能避過最壞情況,展望挑戰性的冬天快到來,所以我們要做好一切準備。」

紐森在較早前已經接種了J&J疫苗,他最後一次公開活動是10月27日,當天他打了Moderna加強針。

兩天後他的辦公室宣布,他因「家庭義務」,而取消蘇格蘭氣候大會的行程,隨後他的行踪不明,引來共和黨人對的批評。

紐森昨天表示,突然決定取消蘇格蘭行程,就是希望花更多時間陪伴他的孩子,他選擇在Halloween期間,帶他的孩子外出。

