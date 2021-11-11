紐森稱加州努力提高疫苗接種率 預防疫情在冬天再爆發（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

加州州長紐森週三到訪洛杉磯縣一間疫苗診所，並強調加州正在努力提高入冬前的疫苗接種率，以預防疫情在這個冬天再次爆發。

紐森沒有公開露面兩星期後，週三再次有完整的行程安排，他和加州衛生部長Mark Ghaly到訪洛杉磯縣一間疫苗診所，並共同呼籲民眾要接種疫苗，來迎接冬季即將來臨。

加州衛生部長Mark Ghaly說：「疫苗是消疫之道，我們擔憂冬季，擔心確診數字對醫院造成壓力，還有疫情外的其他問題，所以今日盡你所能去打針。」

紐森說：「我們認識到新型肺炎有季節性模式，夏天我們能避過最壞情況，展望挑戰性的冬天快到來，所以我們要做好一切準備。」

紐森在較早前已經接種了J&J疫苗，他最後一次公開活動是10月27日，當天他打了Moderna加強針。

兩天後他的辦公室宣布，他因「家庭義務」，而取消蘇格蘭氣候大會的行程，隨後他的行踪不明，引來共和黨人對的批評。

紐森昨天表示，突然決定取消蘇格蘭行程，就是希望花更多時間陪伴他的孩子，他選擇在Halloween期間，帶他的孩子外出。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。