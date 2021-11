【KTSF】

據地產網站Propertyshark資料顯示,全美十個最貴房屋的郵區號碼中,有6個在加州。

排首位的是南灣Atherton郵區94027,房屋中位價是745萬元,第二位02199郵區號碼是東岸波士頓,房屋中位價是550萬元,同首位相差近200萬。

紐約Sagaponack郵區11962排第三,中間屋價是500萬元,郵區94957北灣的Ross,以中位價458萬元排第四。

佛羅里達州Miami Beach郵區33109,以447萬排第五,之後有比華利山90210,Santa Barbara郵區93108,Santa Monica郵區90402,中半島Los Altos郵區94022,排第十位是華盛頓州Medina市郵區98039,房屋中位價是400萬元。

