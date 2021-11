美國兒童雖可接種新冠疫苗 但確診數字續升原因為何

【KTSF 朱慧琪報導】

美國開始讓5至11歲兒童接種新型肺炎疫苗,但為甚麼兒童確診數字繼續攀升?另有研究發現兒童疫苗接種,竟然和父母的年收入有關。

白宮顧問協調員Jeff Zients說:「我們有足夠疫苗供應,2,800萬名5至11歲兒童,我們有2萬個站點已上線,並會有更多,因此我們預計未來幾天幾週,步伐將繼續加快。」

5至11歲兒童疫苗開始接種已經一星期,在過去一星期,有9萬名兒童已打了第一針,但是美國兒科學會指,兒童確診數字比之前一星期增加了6%,兒童確診者佔所有案例4分之1,但有些學校已經開始解除了口罩令。

內科專家及病毒研究人員Jorge Rodriguez說:「另一場風暴快到來,我認為太早取消口罩令,尤其是對兒童。」

另一方面,一個流行病學家團對2,300多位5至11歲兒童的父母做了調查,發現父母為孩子接種疫苗的意願,是隨著他們的年收入下降。

實例中,年收入至少10萬美元的父母中,有47%表示他們願意讓孩子接種疫苗,而年收入至少7.5萬美元的父母中,只有37%願意讓孩子接種疫苗。

對於年收入低於5萬美元的父母,這個比例更下降至34%。

研究人員分析,低收入父母可能發現很難請假來為孩子接種疫苗,或幫助他們從任何副作用中恢復過來。

