美國兒童雖可接種新冠疫苗 但確診數字續升原因為何

November 11, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
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【KTSF 朱慧琪報導】

美國開始讓5至11歲兒童接種新型肺炎疫苗，但為甚麼兒童確診數字繼續攀升？另有研究發現兒童疫苗接種，竟然和父母的年收入有關。

白宮顧問協調員Jeff Zients說：「我們有足夠疫苗供應，2,800萬名5至11歲兒童，我們有2萬個站點已上線，並會有更多，因此我們預計未來幾天幾週，步伐將繼續加快。」

5至11歲兒童疫苗開始接種已經一星期，在過去一星期，有9萬名兒童已打了第一針，但是美國兒科學會指，兒童確診數字比之前一星期增加了6%，兒童確診者佔所有案例4分之1，但有些學校已經開始解除了口罩令。

內科專家及病毒研究人員Jorge Rodriguez說：「另一場風暴快到來，我認為太早取消口罩令，尤其是對兒童。」

另一方面，一個流行病學家團對2,300多位5至11歲兒童的父母做了調查，發現父母為孩子接種疫苗的意願，是隨著他們的年收入下降。

實例中，年收入至少10萬美元的父母中，有47%表示他們願意讓孩子接種疫苗，而年收入至少7.5萬美元的父母中，只有37%願意讓孩子接種疫苗。

對於年收入低於5萬美元的父母，這個比例更下降至34%。

研究人員分析，低收入父母可能發現很難請假來為孩子接種疫苗，或幫助他們從任何副作用中恢復過來。

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