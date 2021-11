南灣亞裔領導人促Cupertino副市長趙良方就《排華法》言論道歉（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

根據Mercury News的報導,南灣亞裔社區領導人集體呼籲Cupertino市副市長趙良方,為她此前針對《排華法》所發表的言論道歉,她被指歪曲歷史,趙良方則表示,她所說的話被人斷章取義。

趙良方在涉及「批判種族理論」問題的討論中,在11月5號寫給Cupertino聯合學區家長的一封電郵中表示:「 《排華法》甚至不是基於種族主義,因為當時只有中國勞工被排除,實際上它是以一個勞工議題,當時美國勞工希望把較廉價的中國勞工拒之門外,這有好理由,今天我們做類似的事情,通過H1簽證程序,我們不想把工作簽證給予將拿走美國人工作的人。」

趙良方的這些言論,被許多人認為是在為1882年的《排華法》辯護,當年這項法律,禁止中國工人移民美國,也禁止中國移民歸化美國籍,她澄清說,排華法是種族主義,她是在討論“批判性種族理論”是否適合K-12年級的教育時,提到排華法不僅是受種族主義的驅使,也受當時的勞工議題所驅使。

Mercury News的報導,Cupertino前市長黃少雄表示,他對趙良方對《排華法》的描述深感震驚與不安。

黃少雄說,批判種族理論和排華法有相當大的不同,然而趙良方試圖將兩者聯繫起來。

黃少雄還表示,他對趙良方出面澄清的做法表示贊成,但仍希望他能在下一次市議會上公開道歉,要求趙良方道歉的還有矽谷亞太裔美國人民主俱樂部。

對此趙良方表示,她想與人們進行真正的對話,而不是根據社交媒體上的錯誤信息發表評論。

本台週三也多次致電趙良方,希望採訪當事人的看法,但並未得到回音。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。