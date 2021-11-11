南灣亞裔領導人促Cupertino副市長趙良方就《排華法》言論道歉（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

根據Mercury News的報導，南灣亞裔社區領導人集體呼籲Cupertino市副市長趙良方，為她此前針對《排華法》所發表的言論道歉，她被指歪曲歷史，趙良方則表示，她所說的話被人斷章取義。

趙良方在涉及「批判種族理論」問題的討論中，在11月5號寫給Cupertino聯合學區家長的一封電郵中表示：「 《排華法》甚至不是基於種族主義，因為當時只有中國勞工被排除，實際上它是以一個勞工議題，當時美國勞工希望把較廉價的中國勞工拒之門外，這有好理由，今天我們做類似的事情，通過H1簽證程序，我們不想把工作簽證給予將拿走美國人工作的人。」

趙良方的這些言論，被許多人認為是在為1882年的《排華法》辯護，當年這項法律，禁止中國工人移民美國，也禁止中國移民歸化美國籍，她澄清說，排華法是種族主義，她是在討論“批判性種族理論”是否適合K-12年級的教育時，提到排華法不僅是受種族主義的驅使，也受當時的勞工議題所驅使。

Mercury News的報導，Cupertino前市長黃少雄表示，他對趙良方對《排華法》的描述深感震驚與不安。

黃少雄說，批判種族理論和排華法有相當大的不同，然而趙良方試圖將兩者聯繫起來。

黃少雄還表示，他對趙良方出面澄清的做法表示贊成，但仍希望他能在下一次市議會上公開道歉，要求趙良方道歉的還有矽谷亞太裔美國人民主俱樂部。

對此趙良方表示，她想與人們進行真正的對話，而不是根據社交媒體上的錯誤信息發表評論。

本台週三也多次致電趙良方，希望採訪當事人的看法，但並未得到回音。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。