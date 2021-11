衛生官員稱加州18歲以上人士都可打加強針

【KTSF】

加州衛生部長Mark Ghaly週三指出,不是只有65歲人士才可以打疫苗加強針,他呼籲所有想打加強針的18歲以上民眾不要等,盡快去打針,而南灣Santa Clara縣亦率先緊隨州府的步伐,呼籲民眾現在就去打加強針。

Santa Clara縣衛生總監Sara Cody說:「我想公眾聽到的是,要65歲以上才可以打加強針,這是錯的,這是錯的。」

南灣Santa Clara縣公共衛生局表示,距離感恩節只有2週,很多民眾都會出遊,或與親友室內聚會,雖然縣內的感染率保持平穩,但州內其他地區的確診持續上升,加上疫苗的保護力隨時間下降,因此建議民眾現在就去打加強針,保護大家。

目前縣內只有約2成打齊針的人已接種加強針,他們要將訊息傳遞清楚,如果想打加強針,現在就可以去打。

當局指有充裕的加強劑,並可以追加更多疫苗。

加州公共衛生局週二向醫療機構和診所發信,釐清接種新型肺炎加強針的指引,包括要向65歲以上人士、有健康狀況的人、只接種一劑J&J疫苗的人,積極進行外展呼籲他們打加強針。

值得一提的是,信中指出要讓想接種疫苗的人自行評估暴露風險,醫護人員不要拒絕讓他們接種,想接種的人只要是18歲或以上,打齊Pfizer或Moderna針後6個月,或者打了J&J疫苗後兩個月,就可以打強針。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。