灣區10月份通脹率上升3.8% 3年來最高

【KTSF】

灣區的生活成本不斷上漲,食品和燃料價格飆升帶頭推高物價,灣區10月份的通脹率上升3.8%,是3年來最高。

灣區2月時的年度通脹率是1.6%,4月時是3.8%,到10月份,灣區的年度通脹率比一年前同期上升3.8%,是3年來最高。

全美的通脹率10月份是6.2%,是31年來最高,灣區的通脹主要是由食品和燃料價格飆升所帶動,其中普通不含鉛汽油勁升超過四成,二手汽車售價飆升超過兩成半,家用天然氣價格升超過兩成,肉類、家禽、魚類、雞蛋價格也上漲接近14%,電費起碼升9%,食品整體價格升5.6%。有灣區居民說,現時肉類、蔬菜、生果樣樣都貴。

有經濟專家相信,通脹不會是很快消失的短暫現象,通脹很明顯已經構成問題。

聯儲局主席包維爾近月來不斷指出通脹只屬短暫,他認為是荒謬的講法,他又說拜登政府推出新的基建計劃,投放入經濟的大量刺激資金可能令通脹惡化,因為市場上增加了額外資金流動,無疑是火上加油。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。