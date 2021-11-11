灣區10月份通脹率上升3.8% 3年來最高

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灣區的生活成本不斷上漲，食品和燃料價格飆升帶頭推高物價，灣區10月份的通脹率上升3.8%，是3年來最高。

灣區2月時的年度通脹率是1.6%，4月時是3.8%，到10月份，灣區的年度通脹率比一年前同期上升3.8%，是3年來最高。

全美的通脹率10月份是6.2%，是31年來最高，灣區的通脹主要是由食品和燃料價格飆升所帶動，其中普通不含鉛汽油勁升超過四成，二手汽車售價飆升超過兩成半，家用天然氣價格升超過兩成，肉類、家禽、魚類、雞蛋價格也上漲接近14%，電費起碼升9%，食品整體價格升5.6%。有灣區居民說，現時肉類、蔬菜、生果樣樣都貴。

有經濟專家相信，通脹不會是很快消失的短暫現象，通脹很明顯已經構成問題。

聯儲局主席包維爾近月來不斷指出通脹只屬短暫，他認為是荒謬的講法，他又說拜登政府推出新的基建計劃，投放入經濟的大量刺激資金可能令通脹惡化，因為市場上增加了額外資金流動，無疑是火上加油。

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