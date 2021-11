【KTSF】

現在是登記醫療保險的時候,一些醫療機構提醒民眾,在聯邦紓困方案中,有些民眾可以在不需要付保費的情況下,獲得醫療保險。

仁愛集團資深副總裁Linda Marsh說:「我們非常努力克服過去種種困難,重整醫院。又加上疫情,不論人事、設備,我們都是先配合病人的需求*

從投保加州取得醫療保險的民眾,有大約25%是亞裔、12%是華裔。安森藍十字和仁愛集團提醒民眾,醫療網絡包括Seton醫院,也有會說中文的醫生,現在已經接受登記投保,一直到1月31日。

一些個人與家庭在聯邦計劃下,可以在零保費的情況,獲得醫療保險。民眾可以聯絡保險經紀。

