預測美國今年感恩節旅行將接近疫情前水平

【KTSF 韓千繪報導】

美國汽車協會（AAA）預測今年的感恩節出遊旅行，將回到或接近疫情前水平。

AAA表示，今年感恩節預計將有5300萬人利用假期出門旅行，與去年同一時期相比增加了13%，只比疫情前的2019年少5%，預計將有超過400萬人選擇乘搭飛機出行，比去年增加80%，不過大多數人還是會選擇陸路。

一般民眾都會在網上尋找更便宜的旅程，不過旅行專家建議不要依賴網絡。

旅行專家Peter Greenberg說：「最不需要做的事就是網上預約，因為他無法回答你的問題，是否兒童免費、是否免除餐費、怎麼才能不被強買9塊錢一瓶的水、有沒有免費WIFI、免費停車，所有這些問題都無法網上回答，打個電話親自詢問這些問題，可以在網上檢索，但不必在網上預約。」

專家還說，美國為完全接種遊客打開大門，國際遊客預約增長了750%。

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