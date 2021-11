預測美國今年感恩節旅行將接近疫情前水平

【KTSF 韓千繪報導】

美國汽車協會(AAA)預測今年的感恩節出遊旅行,將回到或接近疫情前水平。

AAA表示,今年感恩節預計將有5300萬人利用假期出門旅行,與去年同一時期相比增加了13%,只比疫情前的2019年少5%,預計將有超過400萬人選擇乘搭飛機出行,比去年增加80%,不過大多數人還是會選擇陸路。

一般民眾都會在網上尋找更便宜的旅程,不過旅行專家建議不要依賴網絡。

旅行專家Peter Greenberg說:「最不需要做的事就是網上預約,因為他無法回答你的問題,是否兒童免費、是否免除餐費、怎麼才能不被強買9塊錢一瓶的水、有沒有免費WIFI、免費停車,所有這些問題都無法網上回答,打個電話親自詢問這些問題,可以在網上檢索,但不必在網上預約。」

專家還說,美國為完全接種遊客打開大門,國際遊客預約增長了750%。

