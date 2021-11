加州試管嬰兒手術誤植陌生人胚胎 夫婦入稟控告診所

【有線新聞】

美國加州洛杉磯一對經試管嬰兒手術獲得女兒的父母,發現診所擺烏龍,誤將胚胎植入另一女子的子宮,事主亦懷錯胎兒,誕下與她無血緣關係的女兒。事主已接回親生女兒,決定入稟控告診所。

本身育有一女的創作歌手卡迪納爾和太太,透過試管嬰兒手術,2019年9月迎來小女兒,怎料一切不似預期。

卡迪納爾第一眼看到女嬰,已覺得不像他或太太,膚色比全家人略為深色。太太悉心養育懷胎十月誕下嬰兒,起初試圖說服他沒有弄錯,但也越來越覺得不對勁。

某日試管嬰兒診所致電索取女嬰照片,他們不禁想起心中疑問或與手術有關,安排幼女兩個月大時作DNA測試,檢查有否遺傳病,沒想到揭發女嬰與夫婦沒血緣關係。原來診所將屬於他們的胚胎與另一對夫婦的對調,誤將胚胎植入對方的子宮。

卡迪納爾太太指不知應如何向大女兒解釋,要將她愛錫的「妹妹」換走。但始終都在去年一月,將四個月大的女嬰與對方交換,接回比嬰兒早一周出生的親女兒,之後兩家人仍不時見面、慶祝節日,猶如多了家人。

不過事件深深打擊卡迪納爾夫婦,決定入稟控告涉事診所、醫生和胚胎實驗室,涉嫌醫療失當、疏忽和欺詐。卡迪納爾夫婦表示:「我與丈夫都很震驚,錯過一整年與女兒相處的時間,包括我沒有懷著她或誕下她的經歷。我們錯過她整個初生階段,永遠沒法見證她來臨這世界的一刻,或在她初生時擁抱她。」

法庭文件指卡迪納爾夫婦事後因焦慮、抑鬱以及創傷後遺症,需要接受心理輔導,正尋求彌補精神損失和賠償金等,涉事的另一家庭亦計劃提出起訴。協助卡迪納爾的律師事務所呼籲加強監督試管嬰兒診所。

試管嬰兒手術擺烏龍並非第一次,2019年加州另一對夫婦的胚胎被錯誤植入紐約女子的子宮,對方誕下男嬰後不打算歸還而遭起訴,法官將嬰兒撫養權判予有血緣關係的父母。

