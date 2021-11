Pfizer向FDA申請授權為所有成年人打新冠疫苗加強針

【KTSF】

為防止長假期期間新型肺炎病毒加劇傳播,Pfizer週二向聯邦食品及藥物管理局(FDA)申請授權Pfizer加強針的適用年齡下降至18歲或以上。

繼9月FDA授權Pfizer加強針,可以用於65歲或以上人士後,週二Pfizer再向FDA申請其加強針,能為18歲或以上人士接種,以免病毒在即將到來的節日假期的聚會與旅行活動中擴散。

Pfizer正提交一項針對1萬人的研究早期結果,以證明現在是時候讓更多人接種加強針。

雖然在美國使用的三種疫苗,會持續提供強大的保護力,以防止有症狀感染以及死亡,但疫苗的效力會隨著時間而減弱。

Pfizer最新研究結論是,加強針可以對有症狀,感染回復保護力達95%,即使是面對具高傳播力的Detal變種病毒,而且加強針的副作用,只是和第一、二針的類似,試驗者平均在接種Pfizer第二針的11個月後接種第三針,或接種安慰劑(Dummy Shot)。

到目前為止,研究人員追踪了接種至少一週後受感染案例中,打加強針的人當中,有5宗有症狀的病例,而在接種安慰劑的人群中,則為109宗感染。

拜登政府最初是想為所有成年人接種加強針,但是當時FDA顧問小組拒絕,他們不相信年輕健康的人需要接種另一劑疫苗,特別是在世界上大多數人口仍未接種疫苗的情況下,當時而是建議僅針對某些群體接種加強針。

