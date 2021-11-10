Pfizer向FDA申請授權為所有成年人打新冠疫苗加強針

November 10, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
(Pelotas City Hall)

【KTSF】

為防止長假期期間新型肺炎病毒加劇傳播，Pfizer週二向聯邦食品及藥物管理局（FDA）申請授權Pfizer加強針的適用年齡下降至18歲或以上。

繼9月FDA授權Pfizer加強針，可以用於65歲或以上人士後，週二Pfizer再向FDA申請其加強針，能為18歲或以上人士接種，以免病毒在即將到來的節日假期的聚會與旅行活動中擴散。

Pfizer正提交一項針對1萬人的研究早期結果，以證明現在是時候讓更多人接種加強針。

雖然在美國使用的三種疫苗，會持續提供強大的保護力，以防止有症狀感染以及死亡，但疫苗的效力會隨著時間而減弱。

Pfizer最新研究結論是，加強針可以對有症狀，感染回復保護力達95%，即使是面對具高傳播力的Detal變種病毒，而且加強針的副作用，只是和第一、二針的類似，試驗者平均在接種Pfizer第二針的11個月後接種第三針，或接種安慰劑（Dummy Shot）。

到目前為止，研究人員追踪了接種至少一週後受感染案例中，打加強針的人當中，有5宗有症狀的病例，而在接種安慰劑的人群中，則為109宗感染。

拜登政府最初是想為所有成年人接種加強針，但是當時FDA顧問小組拒絕，他們不相信年輕健康的人需要接種另一劑疫苗，特別是在世界上大多數人口仍未接種疫苗的情況下，當時而是建議僅針對某些群體接種加強針。

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