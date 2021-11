【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)週二早上發生持槍搶劫案,有報導指出,四個持槍的匪徒搶劫一輛解款車,搶走一袋錢以及一支槍。

奧克蘭警方證實,早上10時左右,在東9街3000號地段發生持槍搶劫案,警員到場後找到一名受害人,而匪徒已經逃離現場。

根據Citizen網站的資料,案發地點位於一個購物廣場,報導指出四個持槍的匪徒搶劫一輛解款車,然後乘坐一輛Cadillac SUV逃走。

警方表示,正在調查案件,並呼籲市民提供資料,奧克蘭警方搶劫案調查組的電話是(510) 238-3326。

