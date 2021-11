【KTSF】

加州州長紐森以家庭義務為由,突然取消聯合國氣候大會的外訪行程,引發各界揣測,尤其他自從10月27日在奧克蘭(屋崙)接種新型肺炎加強針之後,將近兩星期沒有公開露面,更是讓外界引發許多聯想。

紐森週二現身Monterey出席加州經濟高峰會對此做出解釋,強調就是為了陪伴孩子過節。

紐森說:「媽媽和爸爸Halloween不在家,對他們來說就像聖誕節不在,那之後隔天早上我起床時,為人父母胃扭成一團,我別無選擇,只好取消行程了。」

