880公路中槍身亡男童遺體移到殯儀館 警方呼籲公眾提供線索（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在880高速公路被子彈射中身亡的兩歲男童Jasper Wu，他的遺體已經從法醫室移到殯儀館，另外加州公路巡警（CHP）呼籲大眾提供當天事故的線索。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎轉述Jasper的爸爸週一抵達舊山後，強忍悲痛一直在開導陪伴妻子。

陳錫澎說：「他也是很堅強，因為他也要支持他的老婆家人，因為這個是很大的悲哀。」

夫妻倆週二前往殯儀館，看愛兒的遺體並討論後事。

CHP尚未抓到嫌犯，呼籲大眾提供線索，事發在6日下午大約2點10分，當時Jasper的母親駕駛白色Lexus，在靠近Filbert880南向路段，調查人員根據現場的證據認為，白色Lexus很可能跟開槍人反方向，而不是預定的目標。

過去12個月，Alameda縣共發生了76起高速公路槍擊事件，主要發生在880和580公路上，有線索人士可以致電(707) 917-4491。

另外，Jasper的雙親授權奧克蘭華埠商會基金會，在眾籌網站GoFundMe協助籌款。

說：「我們還沒有安排GoFundMe的時候，已經有兩個GoFundMe，但也不知道是誰，也沒有授權，我們跟Jasper的爸爸媽媽一起討論後，才把這個成立GoFundMe，我們週一晚上10點半才把GoFundMe，由我們奧克蘭華商會放上去。」

許多捐款者在底下留言，對吳氏夫婦表達哀悼之意，也希望Jasper能夠安息，網址：https://gofund.me/bf41b926

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