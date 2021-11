880公路中槍身亡男童遺體移到殯儀館 警方呼籲公眾提供線索（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在880高速公路被子彈射中身亡的兩歲男童Jasper Wu,他的遺體已經從法醫室移到殯儀館,另外加州公路巡警(CHP)呼籲大眾提供當天事故的線索。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎轉述Jasper的爸爸週一抵達舊山後,強忍悲痛一直在開導陪伴妻子。

陳錫澎說:「他也是很堅強,因為他也要支持他的老婆家人,因為這個是很大的悲哀。」

夫妻倆週二前往殯儀館,看愛兒的遺體並討論後事。

CHP尚未抓到嫌犯,呼籲大眾提供線索,事發在6日下午大約2點10分,當時Jasper的母親駕駛白色Lexus,在靠近Filbert880南向路段,調查人員根據現場的證據認為,白色Lexus很可能跟開槍人反方向,而不是預定的目標。

過去12個月,Alameda縣共發生了76起高速公路槍擊事件,主要發生在880和580公路上,有線索人士可以致電(707) 917-4491。

另外,Jasper的雙親授權奧克蘭華埠商會基金會,在眾籌網站GoFundMe協助籌款。

說:「我們還沒有安排GoFundMe的時候,已經有兩個GoFundMe,但也不知道是誰,也沒有授權,我們跟Jasper的爸爸媽媽一起討論後,才把這個成立GoFundMe,我們週一晚上10點半才把GoFundMe,由我們奧克蘭華商會放上去。」

許多捐款者在底下留言,對吳氏夫婦表達哀悼之意,也希望Jasper能夠安息,網址:https://gofund.me/bf41b926

