GoFundMe如何提防不法分子利用網站詐欺（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Fremont兩歲男童Jasper Wu上星期六中槍身亡不久後,立刻有人未經家人同意,在眾籌網站GoFundMe籌款,所幸及時被發現,舉報後已被下架,善心人士要如何預防?

惻隱之心人皆有之,很多人在不幸事件發生後,利用眾籌網站GoFundMe作為籌款渠道,過去十年已經共籌得90億元。

GoFundMe表示,該網站上的絕大多數籌款都是安全合法的,利用GoFundMe詐欺,僅佔不到0.1個百分點。

GoFundMe說,當有人代表受害者創建籌款時,GoFundMe的支付處理部門會收集資金,保留資金,然後僅將資金發放給指定的受益人,多個賬戶也可以匯給一個受益人,最重要的是,即使是一個隨機的人發起了GoFundMe,這筆錢也會流向任何指定的人或事業,減少了人們利用他人的悲劇來謀取私利。

GoFundMe說,違反服務條款或被證明濫用資金的籌款活動才會被刪除,包括觸犯法律、眾籌發起人撒謊、或誤導與受益人的關係、對籌款故事中發布誤導性陳述。

儘管如此,百密總有一疏,如果捐款者質疑眾籌發起者的動機或合法性,可以向GoFundMe舉報,而確認之後如果違法,捐款者會全數獲得退款。

