GoFundMe如何提防不法分子利用網站詐欺（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Fremont兩歲男童Jasper Wu上星期六中槍身亡不久後，立刻有人未經家人同意，在眾籌網站GoFundMe籌款，所幸及時被發現，舉報後已被下架，善心人士要如何預防？

惻隱之心人皆有之，很多人在不幸事件發生後，利用眾籌網站GoFundMe作為籌款渠道，過去十年已經共籌得90億元。

GoFundMe表示，該網站上的絕大多數籌款都是安全合法的，利用GoFundMe詐欺，僅佔不到0.1個百分點。

GoFundMe說，當有人代表受害者創建籌款時，GoFundMe的支付處理部門會收集資金，保留資金，然後僅將資金發放給指定的受益人，多個賬戶也可以匯給一個受益人，最重要的是，即使是一個隨機的人發起了GoFundMe，這筆錢也會流向任何指定的人或事業，減少了人們利用他人的悲劇來謀取私利。

GoFundMe說，違反服務條款或被證明濫用資金的籌款活動才會被刪除，包括觸犯法律、眾籌發起人撒謊、或誤導與受益人的關係、對籌款故事中發布誤導性陳述。

儘管如此，百密總有一疏，如果捐款者質疑眾籌發起者的動機或合法性，可以向GoFundMe舉報，而確認之後如果違法，捐款者會全數獲得退款。

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