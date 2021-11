Alameda縣要求前線應急人員須在12月21日前接種疫苗（視頻）

【KTSF】

Alameda縣衛生官員週二發布一項疫苗令,要求縣內所有醫療和警消等第一線應急人員,必須在12月21日之前完成接種疫苗。

Alameda縣的疫苗令涵蓋的對象主要是第一線應急人員,包括警察、消防人員、救護車的急救護理人員、EMT內科急救專家,以及其他非緊急醫療運輸人員等,必須在12月21日之前完成接種完整疫苗,但就不包括加強針。

這項疫苗令對於進入高風險照護機構的人士也同樣有拘束力,包括醫院、療養院,以及成人和長者照顧中心等。

衛生當局強調,這些人士具有傳播病毒的高風險,此舉是為了保護在這些機構裡面的患者等弱勢群體,上述機構的主僱主,對於沒有在期限內完成接種疫苗的員工,可以規定他們要戴口罩,並定期接受新冠病毒檢測。

Alameda縣衛生官Nicolas Moss週二發聲明指出,證據顯示,未接種疫苗的人士,更有可能感染新冠病毒,未接種疫苗的服務提供者,進入高健康風險的設施,可能會傳播新冠病毒,這項疫苗令有其必要,以降低感染風險和保護年長者,以及醫療上弱勢的居民和員工。

目前Alameda縣警局到今年9月為止,疫苗完成率偏低,僅有54%的縣警局員工接種完整疫苗,明顯比全縣平均數字偏低。

非緊急醫療運輸人員Mike Bratcher本身已接種一劑疫苗,談到新頒布的疫苗令,他對於不想接種疫苗的人堅持身體自主權表示理解。

Bratcher說:「他們有權享有自己意見,這涉及侵害人的權利,或告訴人家該怎麼做最好,每個人都有不同意見,能怎麼樣呢?」

至於Alameda縣多個城市的警察工會,尚未就這項疫苗強制令作出回應。

