【KTSF】

舊金山(三藩市)選務處週二公布對舊金山地檢官博徹思的罷免行動,收集到足夠的選民簽名,罷免選舉將於明年舉行。

選務處表示,罷免選舉將於明年6月7日的加州初選中舉行,支持罷免的人士上月向選務處遞交超過8萬個選民簽名,比選舉門檻多出3萬個簽名。

他們將舊金山罪案上升歸咎於博徹思的檢控政策,兩名最近辭職的舊金山檢察官也加入罷免博徹思的行列,其中一名檢察官指不認同博徹思將意識形態和政治凌駕於案件處理之上,而讓重罪犯逍遙法外。

博徹思上月在反對罷免的集會上指出,罷免行動不尊重人民的意願,他說自上任兩年以來,已經履行的承諾包括減少大量的人坐牢、將被關押的未成年人士減少一半,、公平的做出檢控,優先處理和罪案受害人有關的事項,包括在地檢處的受害人服務單位聘請首位懂得中文的主任。

