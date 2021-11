舊金山Balboa捷運站附近將建百分百可負擔房屋（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)Balboa捷運站附近將興建成百分百可負擔房屋,該項建築工程舉行動土儀式預料在2023年完工。

Balboa Park Upper Yard將會興建一幢9層高,131個單位的百分百可負擔房屋,主要對象是年收入不高於地區中位數60%的低收入家庭,同時又會改建和美化Balboa捷運站附近的廣場,又計劃在附近建托兒所和單車店等的設施,新入伙住戶更可享有3年免費Muni車票。

舊金山市參事安世輝(Ahsha safai)說:「這將會是本區史上首個百分百可負擔家庭房屋。」

加州州參議員威善高(Scott Wiener)說:「我們必須確保每個社區都有可負擔房屋。」

該地點的前身是舊金山交通局擁有的地面停車場,當局在2018年同意將土地轉讓給市長房屋及社區發展辦公室,去發展可負擔房屋,在規劃期間,市府曾將該土地劃為臨時停車場給居住在汽車或休旅車的露宿者停泊過夜,直至今年1月。

舊金山市長布里德說:「我祈望可為那班無家可歸者提供直接途徑,幫他們申請到這個房屋。」

市長房屋及社區發展辦公室在2016年9月挑選了發展商Related,以及Mission房屋發展公司,在該地段去建可負擔房屋。

Mission房屋發展公司Sam Moss說:「舊金山有很多未開發土地,如果有人跟他說市內不夠地叫你搬走,這個地點就可以證明不是,我們將住屋開發放在首位。」

這個項目也是舊金山首個受惠於SB35號州提案的發展項目,加快審批有關建築的程序,令工程可加快展開,項目都獲州府撥款3000萬元興建。

