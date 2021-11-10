民調指美國人對新型肺炎擔憂下降

November 10, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
資料圖片 (Amouris Coss / U.S. Army National Guard / CC BY 2.0 / MGN)

【KTSF 朱慧琪報導】

一項最新的民意調查表明，很多美國人對新型肺炎的擔憂，已經不如8月Delta變種病毒激增時那樣，有專家指出，新型肺炎病毒不太可能完全在美國或全球消失，但是病毒總有一天不會這樣盛行。

根據Axios-Ipsos民意調查顥示，55%受訪者相信恢復到大流行前的生活，對他們的健康幾乎或沒有風險，但在8月底的時候，只有40%受訪者覺得如此。

這項民調也發現，有61%受訪者覺得，與朋友或家人聚會是幾乎沒有風險，59%受訪者覺得在餐廳內進食是幾乎沒有風險，只有44%受訪者覺得，恢復到疫情前的生活是會帶來中高風險。

新型肺炎病毒肆虐全球近兩年，雖然確診已經不再失控，醫院亦不再人滿為患，但是很多專家預測，新型肺炎病毒將會好像季節性流感一樣長存。

白宮首席防疫顧問Anthony Fauci說：「我們希望達到的低水平是，即使它沒有完全消失，但亦也不會對公共衛生，或我們的生活方式產生重大影響。」

好像Delta變種病毒的突變，沒有人能準確預測到新型肺炎的流行程度，專家指現在有疫苗有能力保護我們，而聯邦衛生官員已經考慮到，如何衡量大流行的結束，以及在某一個地點一旦爆發時如何追蹤。

這意味著新型肺炎病毒會在人群中持續存在，但不會影響大多數人。

Fauci說：「我們依然希望更多人接種疫苗，不僅是美國，而是全球接種，這樣病毒的活躍水平就會很低，今日我不能預測甚麼時候能做到。」

CDC疾控中心聲稱，疫情目前依然在大流行階段，雖然美國已有近7成成年人打齊針，但是接種率仍有待提高。

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