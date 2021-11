民調指美國人對新型肺炎擔憂下降

【KTSF 朱慧琪報導】

一項最新的民意調查表明,很多美國人對新型肺炎的擔憂,已經不如8月Delta變種病毒激增時那樣,有專家指出,新型肺炎病毒不太可能完全在美國或全球消失,但是病毒總有一天不會這樣盛行。

根據Axios-Ipsos民意調查顥示,55%受訪者相信恢復到大流行前的生活,對他們的健康幾乎或沒有風險,但在8月底的時候,只有40%受訪者覺得如此。

這項民調也發現,有61%受訪者覺得,與朋友或家人聚會是幾乎沒有風險,59%受訪者覺得在餐廳內進食是幾乎沒有風險,只有44%受訪者覺得,恢復到疫情前的生活是會帶來中高風險。

新型肺炎病毒肆虐全球近兩年,雖然確診已經不再失控,醫院亦不再人滿為患,但是很多專家預測,新型肺炎病毒將會好像季節性流感一樣長存。

白宮首席防疫顧問Anthony Fauci說:「我們希望達到的低水平是,即使它沒有完全消失,但亦也不會對公共衛生,或我們的生活方式產生重大影響。」

好像Delta變種病毒的突變,沒有人能準確預測到新型肺炎的流行程度,專家指現在有疫苗有能力保護我們,而聯邦衛生官員已經考慮到,如何衡量大流行的結束,以及在某一個地點一旦爆發時如何追蹤。

這意味著新型肺炎病毒會在人群中持續存在,但不會影響大多數人。

Fauci說:「我們依然希望更多人接種疫苗,不僅是美國,而是全球接種,這樣病毒的活躍水平就會很低,今日我不能預測甚麼時候能做到。」

CDC疾控中心聲稱,疫情目前依然在大流行階段,雖然美國已有近7成成年人打齊針,但是接種率仍有待提高。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。