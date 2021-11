【KTSF 韓千繪報導】

通貨膨脹呈現上升趨勢,從房屋到汽車甚至木材,價格都在增加,而同時飆升的還有債務,目前處於創記錄的水平。

現在一些美國家庭債務比以往任何時候都多,紐約聯邦儲備銀行表示,美國家庭債務在7月和9月之間攀升至15.24萬億元的新紀錄,這比前三個月高出約2860億元,增幅相等於1.9%。

信用卡餘額在第三季度也再次上揚,增加了170億元,但仍比疫情之前少了1230億元。

房屋抵押貸款餘額是家庭債務的最大部分,上個季度增加了2300億元,總計10.67萬億元,而汽車貸款和學生貸款餘額就分別增加了280億元和140億元。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。