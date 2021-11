【KTSF】

Comcast Xfinity的互聯網服務週一晚至週二凌晨出現故障,灣區大部分地區的用戶報稱無法上網。

根據DownDetector網站,週一晚接近10時,有24,000個用戶報稱無法上網,但估計受影響的用戶數目比這個數字更多,範圍遍及舊金山(三藩市)、中半島、東灣和北灣。

大多數用戶在週二凌晨已可重新上網,但根據Comcast的服務中斷地圖顯示,截至週二凌晨,仍有約54,000個用戶無法上網。

Comcast尚未回應造成這次互聯網服務中斷的原因。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。