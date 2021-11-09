重新開放邊界對美國經濟有何影響

【KTSF 韓千繪報導】

重新開放邊界將，對美國經濟產生怎樣的影響呢？

時隔20個月後，美國分別在機場和陸地邊境，為接種完整疫苗的外國旅客打開大門。

美國旅遊顧問協會執行副總裁Eben Peck說：「這絕對是復甦的關鍵部分之一，就是重啟我們許多會員所依賴的國際旅遊系統。」

美國旅遊顧問協會對此舉表示讚賞，具體要求是國際航空旅客，必須有接種美國認可疫苗的證明和陰性測試，陸地遊客只需疫苗接種證明，並不需要測試。

Peck說：「我們知道在執行中會有些複雜，這是一個全新的系統，驗證疫苗接種、測試要求等。」

航空業有望大幅增長業績，週一就有253趟航班計劃抵達Newark的自由機場和紐約的JFK國際機場。

根據紐約和新澤西港務局的數據，這比10月的同一天增加了11%。

旅遊業和酒店業者預測，此舉將會給他們的行業充電，目前他們正想盡一切辦法從疫情中恢復。

Peck說：「恢復與英國、歐盟和加拿大的聯繫，是能做到最重要事情，以幫助其生意。」

美國零售聯合會表示，美國零售商希望國際遊客的回歸，能夠引發新的消費浪潮，並隨著假期的臨近，而有更好的銷售業績。

紐約和新澤西港務局表示，預計在接下來的兩個月內，Newark自由機場和紐約JFK國際機場的旅客數量將逐漸增加，國際交通量將達到2019年底的七成半左右。

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