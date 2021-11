重新開放邊界對美國經濟有何影響

【KTSF 韓千繪報導】

重新開放邊界將,對美國經濟產生怎樣的影響呢?

時隔20個月後,美國分別在機場和陸地邊境,為接種完整疫苗的外國旅客打開大門。

美國旅遊顧問協會執行副總裁Eben Peck說:「這絕對是復甦的關鍵部分之一,就是重啟我們許多會員所依賴的國際旅遊系統。」

美國旅遊顧問協會對此舉表示讚賞,具體要求是國際航空旅客,必須有接種美國認可疫苗的證明和陰性測試,陸地遊客只需疫苗接種證明,並不需要測試。

Peck說:「我們知道在執行中會有些複雜,這是一個全新的系統,驗證疫苗接種、測試要求等。」

航空業有望大幅增長業績,週一就有253趟航班計劃抵達Newark的自由機場和紐約的JFK國際機場。

根據紐約和新澤西港務局的數據,這比10月的同一天增加了11%。

旅遊業和酒店業者預測,此舉將會給他們的行業充電,目前他們正想盡一切辦法從疫情中恢復。

Peck說:「恢復與英國、歐盟和加拿大的聯繫,是能做到最重要事情,以幫助其生意。」

美國零售聯合會表示,美國零售商希望國際遊客的回歸,能夠引發新的消費浪潮,並隨著假期的臨近,而有更好的銷售業績。

紐約和新澤西港務局表示,預計在接下來的兩個月內,Newark自由機場和紐約JFK國際機場的旅客數量將逐漸增加,國際交通量將達到2019年底的七成半左右。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。