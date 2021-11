美國週一重新讓合資格國際旅客入境（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

相隔20個月,美國週一重新開放給合資格遊客入境。

遊客必須出示已完整接種為美國認可的疫苗證明、提交72小時內進行的檢驗報告,或確診後的康復證明。

不單遊客興奮,舊金山(三藩市)機場對這一天更加期待已久。

舊金山機場發言人Doug Yakel說:「重新開放一定是支持,這是恢復機場客運量。」

舊金山機場發言人指,舊金山機場的復甦落後於其他機場,因為國際旅客佔整體很大一部份。

Yakel說:「下個月將有多家航空公司復飛舊金山國際機場的航班,其他如聯航等也擴展航班。」

而在洛杉磯機場亦正在復甦當中。

洛杉磯機場發言人Heath Montgomery說:「我們現時每日有約1.3萬名國際旅客到訪,限制解除後,每日會有3至4萬名國際旅客到訪。」

洛杉磯機場表示,在疫情大流行期間進行了安全升級,能夠更快地處理不斷增加的旅客數量,新的面部生物識別技術在幾秒鐘內可以用非接觸方式驗證旅行資格,它可以識別你的面部,並以電子方式提取所有旅行證件。

美國海關和邊境保護局發言人Jaime Ruiz說:「它是如此精確,以至於人們做了面部手術,戴上太陽鏡、留鬍子,它仍然有效,它是一項非常可靠的技術。」

