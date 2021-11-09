美國週一重新讓合資格國際旅客入境（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

相隔20個月，美國週一重新開放給合資格遊客入境。

遊客必須出示已完整接種為美國認可的疫苗證明、提交72小時內進行的檢驗報告，或確診後的康復證明。

不單遊客興奮，舊金山（三藩市）機場對這一天更加期待已久。

舊金山機場發言人Doug Yakel說：「重新開放一定是支持，這是恢復機場客運量。」

舊金山機場發言人指，舊金山機場的復甦落後於其他機場，因為國際旅客佔整體很大一部份。

Yakel說：「下個月將有多家航空公司復飛舊金山國際機場的航班，其他如聯航等也擴展航班。」

而在洛杉磯機場亦正在復甦當中。

洛杉磯機場發言人Heath Montgomery說：「我們現時每日有約1.3萬名國際旅客到訪，限制解除後，每日會有3至4萬名國際旅客到訪。」

洛杉磯機場表示，在疫情大流行期間進行了安全升級，能夠更快地處理不斷增加的旅客數量，新的面部生物識別技術在幾秒鐘內可以用非接觸方式驗證旅行資格，它可以識別你的面部，並以電子方式提取所有旅行證件。

美國海關和邊境保護局發言人Jaime Ruiz說：「它是如此精確，以至於人們做了面部手術，戴上太陽鏡、留鬍子，它仍然有效，它是一項非常可靠的技術。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。