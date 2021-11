華裔男童公路上被流彈擊中亡 母親呼籲大眾協助緝兇（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

星期六在880公路奧克蘭(屋崙)市中心路段,一名兩歲華裔男童被流彈打中,死在安全座椅上,男童母親週一接受採訪,完全無法接受這個意外,呼籲大眾協助尋找兇手。

死者母親Cherry An說:「我太想我的孩子了,我沒辦法再想起這些傷心的事情,因為我孩子下個月就是兩歲生日,所以我就很難過。」

手機滿滿都是兒子Jasper的照片及影片,媽媽說,兒子出生後就很乖,又很聰明,又不會哭鬧。

Cherry說:「我是全職母親,我懷孕也是我一個人,直到生孩子我一直待到現在,孩子就是突然間發生這樣的意外,我很接受不了。」

Cherry來美國十年,但先生在中國工作,由於疫情的關係,從兒子出生到現在都還沒見過面。

Cherry說:「出生到現在還沒有見過,我們只是通過手機視頻來交流,小孩子就是….(他在電話的反應),他認識他爸爸,他聽到爸爸的聲音,他也會叫爸爸,小朋友就是太可惜,就是還沒有見,他都還沒見過。」

案發在星期六下午,Cherry當時駕駛這輛白色Lexus轎車,在880公路往南開,從舊金山開回位於東灣Fremont的家,車上還有其他親友。

警方說,當汽車開到奧克蘭市中心一帶時,突然有一顆子彈打中坐在安全座椅的Jasper的頭部,警方懷疑是公路上有人火拼,子彈意外打中Jasper,Jasper被送往奧克蘭兒童醫院不治。

Cherry說不想回應那天的事情,因為打擊太大。

Cherry說:「我就是想呼籲社會,如果當時走880這個路線,呼籲大眾社會請求幫助,然後幫我找到兇手,因為小朋友離開得太意外,我接受不了,我不希望太多家庭跟我受到一樣的傷害,這種打擊真的每個人受不了。」

Cherry的親友都在身邊陪她。

死者奶奶Linda說:「生孩子自己一個人在這裡,很不容易,很難,一天24小時都是她自己帶孩子,孩子突然沒有了,她會崩潰的,她真一點都受不了,都幾天了都不吃東西,不吃飯,不睡覺,唯一勸她就是你睡了一會,在夢裡可以見到孩子。」

家人週一前往出事地點燒紙錢招魂,據了解當時Jasper在睡覺,但被子彈打中後眼睛睜開,所以家人希望兒子能夠早日暝目。

