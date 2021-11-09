華裔男童公路上被流彈擊中亡 母親呼籲大眾協助緝兇（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

星期六在880公路奧克蘭（屋崙）市中心路段，一名兩歲華裔男童被流彈打中，死在安全座椅上，男童母親週一接受採訪，完全無法接受這個意外，呼籲大眾協助尋找兇手。

死者母親Cherry An說：「我太想我的孩子了，我沒辦法再想起這些傷心的事情，因為我孩子下個月就是兩歲生日，所以我就很難過。」

手機滿滿都是兒子Jasper的照片及影片，媽媽說，兒子出生後就很乖，又很聰明，又不會哭鬧。

Cherry說：「我是全職母親，我懷孕也是我一個人，直到生孩子我一直待到現在，孩子就是突然間發生這樣的意外，我很接受不了。」

Cherry來美國十年，但先生在中國工作，由於疫情的關係，從兒子出生到現在都還沒見過面。

Cherry說：「出生到現在還沒有見過，我們只是通過手機視頻來交流，小孩子就是….（他在電話的反應），他認識他爸爸，他聽到爸爸的聲音，他也會叫爸爸，小朋友就是太可惜，就是還沒有見，他都還沒見過。」

案發在星期六下午，Cherry當時駕駛這輛白色Lexus轎車，在880公路往南開，從舊金山開回位於東灣Fremont的家，車上還有其他親友。

警方說，當汽車開到奧克蘭市中心一帶時，突然有一顆子彈打中坐在安全座椅的Jasper的頭部，警方懷疑是公路上有人火拼，子彈意外打中Jasper，Jasper被送往奧克蘭兒童醫院不治。

Cherry說不想回應那天的事情，因為打擊太大。

Cherry說：「我就是想呼籲社會，如果當時走880這個路線，呼籲大眾社會請求幫助，然後幫我找到兇手，因為小朋友離開得太意外，我接受不了，我不希望太多家庭跟我受到一樣的傷害，這種打擊真的每個人受不了。」

Cherry的親友都在身邊陪她。

死者奶奶Linda說：「生孩子自己一個人在這裡，很不容易，很難，一天24小時都是她自己帶孩子，孩子突然沒有了，她會崩潰的，她真一點都受不了，都幾天了都不吃東西，不吃飯，不睡覺，唯一勸她就是你睡了一會，在夢裡可以見到孩子。」

家人週一前往出事地點燒紙錢招魂，據了解當時Jasper在睡覺，但被子彈打中後眼睛睜開，所以家人希望兒子能夠早日暝目。

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