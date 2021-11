華裔男童被流彈擊中身亡 父親從中國趕來灣區處理後事（視頻）

【KTSF】

在東灣奧克蘭(屋崙)880公路被流彈擊中身亡的男童Jasper Wu,其父親吳先生獲知兒子遇難的消息後,立即動身搭機來美,從中國上海經首爾轉機,週一傍晚近6點左右抵達舊金山國際機場,男童的母親在奧克蘭華埠商會主席陳錫澎陪同下到機場接機,部分媒體守候在機場,希望採訪吳先生,不過他並未在一般旅客出關通道現身,也讓媒體撲了空。

陳錫澎出面向媒體轉述情況,感謝機場當局和警方協助,讓男童父親快速通關。

陳錫澎說:「飛機已經抵達,當局進去飛機找到他,取出行李之後,快速讓他通關,現在他們已經在回家的路上了。」

由於吳先生在中國工作,兒子出生後,只透過視訊方式和兒子見面,還沒有機會親自見到兒子,抱抱他。

陳錫澎表示,吳先生一抵達,最想見兒子最後一面,不過受限於疫情政策,要等到週二才有機會。

陳錫澎說:「這位父親最想做的事,就是最後一次見孩子,不幸的是這位父親無法親手握著他,抱抱他,我知道長期以來他有透過視訊看到寶寶,但無法親自見到,所以希望我們明天(週二)能安排爸媽兩人去看寶寶最後一面,在喪禮之前。」

孩子父親終於能見到兒子,沒想到卻是為兒子辦後事,送兒子最後一程,令人不禁鼻酸。

在案發後協助死者母親處理事務的陳錫澎,對孩子媽媽的情況也表示擔憂。

陳錫澎說:「另一件我們需要擔心的就是孩子的母親,她不吃不喝,希望現在孩子父親來了,他們在喪禮之前能有安靜的時刻。」

陳錫澎透露,最快在週二宣布男童喪禮的日期。

