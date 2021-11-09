華裔男童被流彈擊中身亡 父親從中國趕來灣區處理後事（視頻）

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在東灣奧克蘭（屋崙）880公路被流彈擊中身亡的男童Jasper Wu，其父親吳先生獲知兒子遇難的消息後，立即動身搭機來美，從中國上海經首爾轉機，週一傍晚近6點左右抵達舊金山國際機場，男童的母親在奧克蘭華埠商會主席陳錫澎陪同下到機場接機，部分媒體守候在機場，希望採訪吳先生，不過他並未在一般旅客出關通道現身，也讓媒體撲了空。

陳錫澎出面向媒體轉述情況，感謝機場當局和警方協助，讓男童父親快速通關。

陳錫澎說：「飛機已經抵達，當局進去飛機找到他，取出行李之後，快速讓他通關，現在他們已經在回家的路上了。」

由於吳先生在中國工作，兒子出生後，只透過視訊方式和兒子見面，還沒有機會親自見到兒子，抱抱他。

陳錫澎表示，吳先生一抵達，最想見兒子最後一面，不過受限於疫情政策，要等到週二才有機會。

陳錫澎說：「這位父親最想做的事，就是最後一次見孩子，不幸的是這位父親無法親手握著他，抱抱他，我知道長期以來他有透過視訊看到寶寶，但無法親自見到，所以希望我們明天（週二）能安排爸媽兩人去看寶寶最後一面，在喪禮之前。」

孩子父親終於能見到兒子，沒想到卻是為兒子辦後事，送兒子最後一程，令人不禁鼻酸。

在案發後協助死者母親處理事務的陳錫澎，對孩子媽媽的情況也表示擔憂。

陳錫澎說：「另一件我們需要擔心的就是孩子的母親，她不吃不喝，希望現在孩子父親來了，他們在喪禮之前能有安靜的時刻。」

陳錫澎透露，最快在週二宣布男童喪禮的日期。

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