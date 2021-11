拜登或下星期簽署通過基建設施法案

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院上星期五表決通過1.2萬億元的基建設施法案之後,預料拜登可能會在下星期正式簽署法案生效。

國會眾議院上星期五以228票對206票通過基建設施法案,有13名共和黨籍眾議員加入215名民主黨籍眾議員陣營,支持法案過關。

但民主黨團內6名激進自由派眾議員,五女一男全部是有色人種,投下反對票,他們要求將基建設施法案與《重建得更好》福利與氣候法案捆綁一起表決,但眾議長普洛西決定讓基建設施法案先行過關,因為1.75萬億的福利法案仍有許多爭議需要解決。

基建法案在此之前,已經通過參議院,接下來是提交總統簽署。

白宮表示,要等到國會主要議員復會之後,齊齊影相才會簽署法案,相信時間將會很快公布,消息說國會要到下星期才復會。

這項基建法案的要點包括在未來5年,聯邦投資5,500億元在全美的公路橋樑、公共運輸系統、鐵路、機場、港口,以及水利系統等,另外有650億元投資用來改善全國的寬頻上網基建設施、改善電力和水利系統,以及投資75億元在全國各地興建電動車充電站。

聯邦運輸部長布提捷星期一指出,法案是建立州際公路系統以來最龐大規模的公路橋樑建設投資,同時也可以創造大量職位,例如招聘電工、汽車工人、機械師、司機、建築工人等藍領職位。

