香港建築公司外籍前主管不滿被呼「鬼佬」告僱主種族歧視

香港禮頓建築一名前外籍工程主管不滿被同事排擠及稱為「鬼佬」,向上司反映後被解僱,入稟控告禮頓種族歧視。他作供說,上司趁他休期期間直接指令他的下屬開會,認為解僱是與不懂中文有關。

案發時原告為禮頓的爆破工程主管,負責將軍澳藍田隧道工程。他要求禮頓道歉,並賠償情感傷害20萬,及被解僱計起的收入損失。原告作供說在2017年年初休假時,爆破組在他不知情下召開了內部會議,上司更派原告的下屬負責會議,繞過原告處理爆破事項;他又收不到相關電郵,認為爆破事務屬其首要責任,應當知悉。

禮頓一方認為相關事務在原告休假期間完成,毋須通知原告;又認為原告不協助或詢問下屬,沒有進一步了解事件便向管理層投訴,是不負責任;又說種族歧視情況純屬猜測、無中生有。

原告否認,並認為自己被解僱是跟不懂中文有關。原告的直屬上司作供,說地盤要維持正常運作,所以沒有等原告復工便開會了解進度,並同意合約條款指相關爆破工作由原告負責,應由原告負責指派,但認為不應以狹義解釋合約。

原告上司又說,不記得有否在工作環境中聽到「鬼佬」稱呼,認為「鬼佬」一詞為慣用口語,自己亦會使用,曾與不少外國人合作也如此稱呼,不認為有貶義或用「外國人」稱呼他們太突兀,原告亦從未反映不滿。

