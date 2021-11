華社領袖慰問死者家屬 不法份子利用Jasper照片籌錢（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區華裔社區領袖表示,會全力幫助家人處理後事,目前已經有人冒用死者在眾籌網站GoFundMe籌錢,呼籲有心幫助這個家人的民眾要特別留意。

佛利蒙市長高敘加,以及兩位華裔市議員黃潔宜和邵陽,週一前往死者Jasper位於佛利蒙的家慰問。

高敘加說:「我們社區完全無法接受失去幼小的生命這樣的悲劇,我們要站起來說這是不對的,我們不能容忍這樣的暴力,對家人造成這樣的結果,我們要團結起來此時對這個家人,表達我們衷心誠摯的支持。」

由於案發地點在880公路奧克蘭路段,奧克蘭華埠社區領袖陳錫澎立刻主動出面跟奧克蘭警察連絡,幫助受害者家人。

奧克蘭這個週末除了兩歲的Jasper被流彈擊中身亡,還有其他兇殺案發生,有5人中槍,兩人死亡。

陳錫澎說:「我們還需要改變,因為每個犯罪的人,我們叫做抓了又放,基本上是不可以接受,所以我們需要把這個司法制度改變,要不然的話每個人都很有機會成為下一個受害者。」

陳錫澎表示,他們跟奧克蘭警方合作,成立GoFundMe,希望能夠幫受害者家屬籌款,協助他們辦理後事。

案發後已經不法份子用Jasper的照片在眾籌網站GoFundMe籌款,死者的母親及親友表示,他們是要替兒子籌款,但是還沒有對外公布,所以想要幫助這個家庭的民眾,請留意本台的後續報導。

