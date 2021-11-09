華社領袖慰問死者家屬 不法份子利用Jasper照片籌錢（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區華裔社區領袖表示，會全力幫助家人處理後事，目前已經有人冒用死者在眾籌網站GoFundMe籌錢，呼籲有心幫助這個家人的民眾要特別留意。

佛利蒙市長高敘加，以及兩位華裔市議員黃潔宜和邵陽，週一前往死者Jasper位於佛利蒙的家慰問。

高敘加說：「我們社區完全無法接受失去幼小的生命這樣的悲劇，我們要站起來說這是不對的，我們不能容忍這樣的暴力，對家人造成這樣的結果，我們要團結起來此時對這個家人，表達我們衷心誠摯的支持。」

由於案發地點在880公路奧克蘭路段，奧克蘭華埠社區領袖陳錫澎立刻主動出面跟奧克蘭警察連絡，幫助受害者家人。

奧克蘭這個週末除了兩歲的Jasper被流彈擊中身亡，還有其他兇殺案發生，有5人中槍，兩人死亡。

陳錫澎說：「我們還需要改變，因為每個犯罪的人，我們叫做抓了又放，基本上是不可以接受，所以我們需要把這個司法制度改變，要不然的話每個人都很有機會成為下一個受害者。」

陳錫澎表示，他們跟奧克蘭警方合作，成立GoFundMe，希望能夠幫受害者家屬籌款，協助他們辦理後事。

案發後已經不法份子用Jasper的照片在眾籌網站GoFundMe籌款，死者的母親及親友表示，他們是要替兒子籌款，但是還沒有對外公布，所以想要幫助這個家庭的民眾，請留意本台的後續報導。

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