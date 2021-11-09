南灣警局追緝拉美裔男子 涉嫌性侵失明婦女（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣警公佈一個涉嫌今年5月光天化日下，性侵一個失明婦女的匪徒的照片，呼籲市民協助警方盡快緝拿匪徒歸案。

縣警發言人表示，匪徒是個20歲到30歲的拉美裔男子，身高5呎10吋至6呎，體重200磅至240磅，案發當天駕駛一輛2003至2007年銀色Scion XB汽車，前頭沒有車牌號碼。

警方表示，今年5月5日，失明的女事主步行到Stevens Creek大道夾North Stelling路上班途中，男匪徒一廂情願的向女事主調情，女事主婉拒並繼續步行，後來匪徒在一個公共停車場公然性侵女事主。

警方表示，匪徒應該是一直在跟蹤女事主，案發時有目擊者介入，匪徒立刻逃跑然後開車逃走。

縣警呼籲公眾提供破案的線索，匿名熱線是(408) 808-4431。

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