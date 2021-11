學者指邊境無證移民人數之多令拜登政府措手不及

【KTSF 黃侯彬報導】

美聯社指拜登的邊境政策,由有希望變成混亂,而專家學者就指出,邊境無證移民人數之多,令拜登政府措手不及。

拜登總統在上台時認為,一旦他撤回特朗普時代的邊境強硬政策,而又沒有一套新的庇護申請政策就位,邊境的無證移民潮會升高,而白宮預期人潮會達到2019年的水平,但現實人數卻是遠超預期。

美聯社同德州媒體AIM Media所做的檢討發現,拜登身邊雖然有許多移民律師,但面對邊界遊民潮的挑戰,仍沒有準備,比如有創紀錄的無證人士湧到德州的Rio Grande河谷,以及有15,000個海地人擠塞在德州邊界小鎮一個營地都是例子,有學者認同這個觀點。

有學者認為,遊民自己要湧來,無論代價有幾高、危險有幾大,是否能入境等,他們都可以不顧,面對遊民自己的決定,誰做美國總統都無符,誰做總統都無法完全負上責任,而且有多種因素促使民眾出走。

有遊民政策專家就指出,疫情、天災與拜登的政策是主要的因素。

Andrew Selee說:「在2019年至今有疫情大流行,打擊世界並重創拉美與加勒比海的經濟,令民眾有理由出走,中美洲又有兩場颶風,還有拜登政府決定容許某些人進來,尤其是來自不易遣返的國家之人,來自中美洲以外的國家。

他認為,能緩解事態的是建立一套更好的庇護制度,但這點需要較長時間才能達成。

白宮也聲稱,要糾正特朗普政府在任4年的混亂無秩序邊境政策,建立公平和人道的移民制度,不是一夜之間就達成,而在短短時間內拜登政府的計劃,已經取得可觀的進展。

