學者指邊境無證移民人數之多令拜登政府措手不及

November 9, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Bill Melugin / Twitter / 資料圖片)

【KTSF 黃侯彬報導】

美聯社指拜登的邊境政策，由有希望變成混亂，而專家學者就指出，邊境無證移民人數之多，令拜登政府措手不及。

拜登總統在上台時認為，一旦他撤回特朗普時代的邊境強硬政策，而又沒有一套新的庇護申請政策就位，邊境的無證移民潮會升高，而白宮預期人潮會達到2019年的水平，但現實人數卻是遠超預期。

美聯社同德州媒體AIM Media所做的檢討發現，拜登身邊雖然有許多移民律師，但面對邊界遊民潮的挑戰，仍沒有準備，比如有創紀錄的無證人士湧到德州的Rio Grande河谷，以及有15,000個海地人擠塞在德州邊界小鎮一個營地都是例子，有學者認同這個觀點。

有學者認為，遊民自己要湧來，無論代價有幾高、危險有幾大，是否能入境等，他們都可以不顧，面對遊民自己的決定，誰做美國總統都無符，誰做總統都無法完全負上責任，而且有多種因素促使民眾出走。

有遊民政策專家就指出，疫情、天災與拜登的政策是主要的因素。

Andrew Selee說：「在2019年至今有疫情大流行，打擊世界並重創拉美與加勒比海的經濟，令民眾有理由出走，中美洲又有兩場颶風，還有拜登政府決定容許某些人進來，尤其是來自不易遣返的國家之人，來自中美洲以外的國家。

他認為，能緩解事態的是建立一套更好的庇護制度，但這點需要較長時間才能達成。

白宮也聲稱，要糾正特朗普政府在任4年的混亂無秩序邊境政策，建立公平和人道的移民制度，不是一夜之間就達成，而在短短時間內拜登政府的計劃，已經取得可觀的進展。

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