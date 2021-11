【KTSF】

主流媒體指出,美國民間普遍歡迎基建設施法案,但對《重建得更好》福利與氣候法案,民意的反應並不熱烈,而最新一項由媒體USA Today(今日美國)與Suffolk大學合作的民意調查顯示,66%美國人認為國家走上了錯誤的方向。

最新民調顯示,只有38%受訪者認可拜登總統的表現,副總統賀錦麗的民意支持度更低,只有28%認可她的表現。

此外,這項民意調查也顯示,有66%的受訪者認為,拜登不應該在2024年競選連任,當中有近三成的民主黨人持有這個意見。

至於明年國會中期選舉,有46%受訪者表示會投向共和黨人,38%受訪者說會投民主黨人一票。

國會中期選舉向來不利執政黨,而明年共和黨人只有在參議院拿多一席,在眾議院拿多5席,就可以重新主導國會。

