為了應付感恩節聖誕和新年假期激增的旅客量,全美最大的American航空,將會向機艙服務員提供額外優厚的酬金,來吸引更多人手上班。

根據內部備忘錄指出,Amercian航空的機艙服務員,如果在感恩節聖誕和新年假期上班,將會得到額外一倍半的酬金,更吸引的是如果在11月15日至1月2日的節日期間不請假,照常工作,酬金將會是平時人工的三倍。

Amercian航空在疫情高峰期間,曾經強迫8千名機艙服務員放無薪假期,公司方面正積極尋找人手填補這些職位。

