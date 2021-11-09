華埠社區舉行活動祝賀邱信福成為舊金山市府律師（視頻）

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舊金山（三藩市）華埠社區週一舉行活動，祝賀邱信福成為舊金山市府律師，邱信福表達了他就任新職的三點優先事項。

邱信福在接受採訪時表示，他就任舊金山市府律師有三點優先工作。

邱信福說：「這些日子的首要任務，第一點是應對民權問題，我曾任民權律師，我一生都在為民權正義而戰，當然時下有對亞裔的仇恨，以及對其他社區的歧視，我認為這些都是優先事項。」

他表示，第二優先事項是保護工人和消費者，針對根深柢固的利益，向企業問責；第三也是最重要的，利用法律與權力，應對無家可歸者住房、公共安全和氣候危機，並確保市政府達到最高道德標準，從而排除腐敗。

舊金山市長布里德出席此次慶祝活動，布里德表示，她在剛任職舊金山市長時，聽從別人的意見，即選擇比自己更聰明的人一起共事合作，她認為讓富有經驗的邱信福出任舊金山市府律師，是大家的明智選擇。

舊金山市參議會主席華頌善接受了本台記者採訪。

華頌善說：「他是建橋（溝通）者，為本市辛勞工作者，眾所周知他熱愛舊金山市居民，我很高興他作為第一個美籍華人擔任此職。」

與會人士紛紛表達了對邱信福的支持，同時也期待他為我們這個社區做出更多改變。

社區諸客聯會主席梁榮浩說：「邱信福當年出任舊金山第三區市參事，對弱勢社群、租客、長者比較關心，一個反逼遷、住房比較突出。」

方小龍說：「今日我替他祈禱，希望他會做三件事，第一是做正義的事，正義很重要不僅是對華人，而是對整個城市。」

方小龍希望邱信福作為市府律師，總覽全市的法律，要展示愛心、善意與公平，他說邱信福幫他為移民爭取可負擔住房。

社區青年中心行政主任溫靜婷說：「很希望他帶領我們，針對許多，尤其是在疫情期間發生許多反亞裔的暴力事件，我相信他會帶領我們壓抑，所有這些仇恨亞裔的事件，以及如何以公義處理這些暴力事件，尤其是針對華裔的。」

溫靜婷也希望邱信福能提供語言與文化幫助，並能教育大家如何合作應對，以便將來有一個和平的社區。

邱信福的家人也在場為他慶祝，現場還有精彩的舞龍舞獅表演為嘉賓助興。

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