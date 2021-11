華埠社區舉行活動祝賀邱信福成為舊金山市府律師（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

舊金山(三藩市)華埠社區週一舉行活動,祝賀邱信福成為舊金山市府律師,邱信福表達了他就任新職的三點優先事項。

邱信福在接受採訪時表示,他就任舊金山市府律師有三點優先工作。

邱信福說:「這些日子的首要任務,第一點是應對民權問題,我曾任民權律師,我一生都在為民權正義而戰,當然時下有對亞裔的仇恨,以及對其他社區的歧視,我認為這些都是優先事項。」

他表示,第二優先事項是保護工人和消費者,針對根深柢固的利益,向企業問責;第三也是最重要的,利用法律與權力,應對無家可歸者住房、公共安全和氣候危機,並確保市政府達到最高道德標準,從而排除腐敗。

舊金山市長布里德出席此次慶祝活動,布里德表示,她在剛任職舊金山市長時,聽從別人的意見,即選擇比自己更聰明的人一起共事合作,她認為讓富有經驗的邱信福出任舊金山市府律師,是大家的明智選擇。

舊金山市參議會主席華頌善接受了本台記者採訪。

華頌善說:「他是建橋(溝通)者,為本市辛勞工作者,眾所周知他熱愛舊金山市居民,我很高興他作為第一個美籍華人擔任此職。」

與會人士紛紛表達了對邱信福的支持,同時也期待他為我們這個社區做出更多改變。

社區諸客聯會主席梁榮浩說:「邱信福當年出任舊金山第三區市參事,對弱勢社群、租客、長者比較關心,一個反逼遷、住房比較突出。」

方小龍說:「今日我替他祈禱,希望他會做三件事,第一是做正義的事,正義很重要不僅是對華人,而是對整個城市。」

方小龍希望邱信福作為市府律師,總覽全市的法律,要展示愛心、善意與公平,他說邱信福幫他為移民爭取可負擔住房。

社區青年中心行政主任溫靜婷說:「很希望他帶領我們,針對許多,尤其是在疫情期間發生許多反亞裔的暴力事件,我相信他會帶領我們壓抑,所有這些仇恨亞裔的事件,以及如何以公義處理這些暴力事件,尤其是針對華裔的。」

溫靜婷也希望邱信福能提供語言與文化幫助,並能教育大家如何合作應對,以便將來有一個和平的社區。

邱信福的家人也在場為他慶祝,現場還有精彩的舞龍舞獅表演為嘉賓助興。

