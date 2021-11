【KTSF】

受疫情的影響封關兩年後,美國週一起重新接待已經接種完整疫苗的國際旅客。

11月8日,美國取消實施20個月、對超過全球30個國家旅客的入境禁令。

來自其他國家的旅客,入境時需要出示完整接種疫苗的證明,以及出國前一次陰性檢測證明。

港務局官員指出,放寬大部分的旅遊禁令,會增加很多長途機,同時旅客亦有準備排隊登記會出現人龍。

Delta達美航空表示,自從宣布禁令取消的日期後,出國的機票銷售額在六星期內勁升450%。

然而,航空公司仍在調整期,不少航班因疫情要取消或延誤,現正陸續聘回之前的員工。

