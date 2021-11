【KTSF】

包裹快遞公司UPS計劃在灣區招聘上千名從事季節性工作的工人。

節日季節即將來臨,由於供應鏈危機和繁忙的節假日期間送貨量大增,UPS決定在灣區招聘超過1000名工人,主要從事季節性工作,包括處理包裹、送貨司機,並允許司機使用自家的汽車。

UPS招聘工作已經開始,季節性工人工作一般到第二年的1月中旬,有3分之1的人會轉為全職工作。

