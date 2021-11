全球供應鏈出問題 美國玩具店供貨緊張

【KTSF 關鍵報導】

全球供應鏈問題已經波及到了美國的玩具商店,現在店內幾乎找不到時興的且好玩的玩具,CNN指出,是中國港口的混亂,加上美國缺少卡車司機造成的玩具荒,一些玩具店主表示,他們不知道有哪些訂購的玩具可以按時抵達。

紐約這間玩具店的僱員,不知道他們訂購的書籍和玩具何時能夠抵達,甚至能不能運抵都不知道。

Kidding Around NYC店主Christina Clark說:「我們每天都訂貨,連續地,盡量多訂,想到比我大的公司,我在2月下了大單,那批貨兩個星期前才發出,現在很難估計未來會發生何事。」

這裡誘人的展示品,掩飾了空前嚴重的缺貨。

Clark說:「這種我還有三個,但樓下就沒了。」

但那些不搶手的貨,就供過於求。

Clark表示,供應商提醒她,要在假期之前囤貨。

根據玩具協會的數據,在美國銷售的85%的玩具是進口的,而承載玩具的船隻,大多數來自亞洲,目前還困在嚴重的航運堵塞中,而在經濟恢復當中,需求大大增加,但疫情卻繼續造成貨運延誤、港口堵塞,加上貨車司機短缺,影響整個供應鏈。

玩具協會總裁兼CEO Steve Pasierb說:「在線購物、疫情封鎖、補貨,再加上假日季到來等因素加起來,造成了付運與消費品危機。」

這名玩具業者還表示,現貨市場上,集裝箱的平均價格已經從3千美元,漲到了大約24,000美元,另外還有附加費用。

Clark表示,許多供貨商今年把價格翻倍,有些還有付運附加費,當中大部份上漲的成本不能轉嫁給消費者,而她卻負債累累。

然而聖誕節不會因為供應鏈問題而取消,她建議消費者現在就開始假日購物。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。