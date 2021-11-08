全球供應鏈出問題 美國玩具店供貨緊張

【KTSF 關鍵報導】

全球供應鏈問題已經波及到了美國的玩具商店，現在店內幾乎找不到時興的且好玩的玩具，CNN指出，是中國港口的混亂，加上美國缺少卡車司機造成的玩具荒，一些玩具店主表示，他們不知道有哪些訂購的玩具可以按時抵達。

紐約這間玩具店的僱員，不知道他們訂購的書籍和玩具何時能夠抵達，甚至能不能運抵都不知道。

Kidding Around NYC店主Christina Clark說：「我們每天都訂貨，連續地，盡量多訂，想到比我大的公司，我在2月下了大單，那批貨兩個星期前才發出，現在很難估計未來會發生何事。」

這裡誘人的展示品，掩飾了空前嚴重的缺貨。

Clark說：「這種我還有三個，但樓下就沒了。」

但那些不搶手的貨，就供過於求。

Clark表示，供應商提醒她，要在假期之前囤貨。

根據玩具協會的數據，在美國銷售的85%的玩具是進口的，而承載玩具的船隻，大多數來自亞洲，目前還困在嚴重的航運堵塞中，而在經濟恢復當中，需求大大增加，但疫情卻繼續造成貨運延誤、港口堵塞，加上貨車司機短缺，影響整個供應鏈。

玩具協會總裁兼CEO Steve Pasierb說：「在線購物、疫情封鎖、補貨，再加上假日季到來等因素加起來，造成了付運與消費品危機。」

這名玩具業者還表示，現貨市場上，集裝箱的平均價格已經從3千美元，漲到了大約24,000美元，另外還有附加費用。

Clark表示，許多供貨商今年把價格翻倍，有些還有付運附加費，當中大部份上漲的成本不能轉嫁給消費者，而她卻負債累累。

然而聖誕節不會因為供應鏈問題而取消，她建議消費者現在就開始假日購物。

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