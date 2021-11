奧克蘭880公路兩車開槍交火 華裔幼童無辜中流彈亡

【KTSF】

880高速公路北行線,在東灣奧克蘭(屋崙)市中心一段週六發生懷疑公路槍擊案,疑犯交火期間,流彈擊中另一部行駛中的汽車,無辜打中車上一名即將滿兩歲的華裔男童頭部,他被送院搶救後證實死亡,警方仍在調查案件,未拘捕任何人。

不幸死亡的男童親友聚集在奧克蘭兒童醫院,有人情緒激動,有親友向媒體表示,男童是獨生子,來自單親家庭,23個月大,距離他兩歲生日只差一個月。

他的名字叫Jasper Wu,Jasper的媽媽說國語,只懂簡單英語。

案發時,Jasper的媽媽駕駛一架白色的Lexus私家車在880公路往南行,由舊金山(三藩市)前往位於東灣Fremont的家,車上有其他親友,包括後座有3名兒童。

據親友透露,當汽車駛到奧克蘭市中心一帶,突然有一顆子彈打中Jasper的頭部。

加州公路巡警(CHP)及奧克蘭警方事發後隨即封鎖北行線一帶調查,初步調查顯示,週六下午約2時10分,有至少兩部汽車在880公路北行線開槍交火,無辜打中當時往南行的Jasper。

警方暫未公布任何疑犯的資料,有消息指,其中一名懷疑涉案汽車是一部深色的Chryler 300私家車。

CHP呼籲任何有案件資料的人士請與警方聯絡。

Jasper的家人正計劃在籌款網站上設立專頁,協助Jasper媽媽度過難關。

