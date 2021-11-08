奧克蘭880公路兩車開槍交火 華裔幼童無辜中流彈亡

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880高速公路北行線，在東灣奧克蘭（屋崙）市中心一段週六發生懷疑公路槍擊案，疑犯交火期間，流彈擊中另一部行駛中的汽車，無辜打中車上一名即將滿兩歲的華裔男童頭部，他被送院搶救後證實死亡，警方仍在調查案件，未拘捕任何人。

不幸死亡的男童親友聚集在奧克蘭兒童醫院，有人情緒激動，有親友向媒體表示，男童是獨生子，來自單親家庭，23個月大，距離他兩歲生日只差一個月。

他的名字叫Jasper Wu，Jasper的媽媽說國語，只懂簡單英語。

案發時，Jasper的媽媽駕駛一架白色的Lexus私家車在880公路往南行，由舊金山（三藩市）前往位於東灣Fremont的家，車上有其他親友，包括後座有3名兒童。

據親友透露，當汽車駛到奧克蘭市中心一帶，突然有一顆子彈打中Jasper的頭部。

加州公路巡警（CHP）及奧克蘭警方事發後隨即封鎖北行線一帶調查，初步調查顯示，週六下午約2時10分，有至少兩部汽車在880公路北行線開槍交火，無辜打中當時往南行的Jasper。

警方暫未公布任何疑犯的資料，有消息指，其中一名懷疑涉案汽車是一部深色的Chryler 300私家車。

CHP呼籲任何有案件資料的人士請與警方聯絡。

Jasper的家人正計劃在籌款網站上設立專頁，協助Jasper媽媽度過難關。

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