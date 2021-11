休斯敦戶外音樂節人群推撞致多人死傷

【有線新聞】

得州休斯敦戶外音樂節人群推撞引發混亂,造成8人死亡,數百人受傷,死傷者大部分是年輕人,年紀最小的死者14歲。警方接報指現場有人向他人注射藥物,循兇殺及毒品方向展開刑事調查。

網上片段見到,有人跳上警車車頂,警車被大批民眾包圍,無法前進。傷者躺在地上,有人施行心外壓急救。

饒舌歌手Travis Scott暫停演出,指示工作人員協助台下觀眾,但有觀眾說他仍繼續演唱了一會,後來表演才真正腰斬。

約5萬人當地星期五晚在休斯敦一個大型戶外場館參加音樂節,歌手一出場,群眾同時湧向舞台,引起他人恐慌、推撞,有人不停叫人向後,但情況一發不可收拾。

有目擊者表示:「突然間你的肋骨遭擠壓,有人的手臂撞向你的頸項,嘗試呼吸也透不過氣,我真的差點就暈倒。另有目擊者指:「感覺就如身處一架正在下降的升降機的下面,束手無策。」觀眾下午開始入場,當時已有人衝閘,越夜情況越混亂。

警方會調查觀眾入場安排和是否有足夠出口讓人疏散。

休斯敦市警察局長芬納表示接報指,場內有人向他人注射藥物,更有保安員維持秩序時,被人從頸部打針後暈倒,兇殺及毒品探員已展開刑事調查,未知與人群推撞及造成傷亡是否有關,現階段不排除任何可能性。

歌手Scott對演唱會發生慘劇表示震驚,會配合警方調查。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。