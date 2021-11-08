休斯敦戶外音樂節人群推撞致多人死傷

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得州休斯敦戶外音樂節人群推撞引發混亂，造成8人死亡，數百人受傷，死傷者大部分是年輕人，年紀最小的死者14歲。警方接報指現場有人向他人注射藥物，循兇殺及毒品方向展開刑事調查。

網上片段見到，有人跳上警車車頂，警車被大批民眾包圍，無法前進。傷者躺在地上，有人施行心外壓急救。

饒舌歌手Travis Scott暫停演出，指示工作人員協助台下觀眾，但有觀眾說他仍繼續演唱了一會，後來表演才真正腰斬。

約5萬人當地星期五晚在休斯敦一個大型戶外場館參加音樂節，歌手一出場，群眾同時湧向舞台，引起他人恐慌、推撞，有人不停叫人向後，但情況一發不可收拾。

有目擊者表示：「突然間你的肋骨遭擠壓，有人的手臂撞向你的頸項，嘗試呼吸也透不過氣，我真的差點就暈倒。另有目擊者指：「感覺就如身處一架正在下降的升降機的下面，束手無策。」觀眾下午開始入場，當時已有人衝閘，越夜情況越混亂。

警方會調查觀眾入場安排和是否有足夠出口讓人疏散。

休斯敦市警察局長芬納表示接報指，場內有人向他人注射藥物，更有保安員維持秩序時，被人從頸部打針後暈倒，兇殺及毒品探員已展開刑事調查，未知與人群推撞及造成傷亡是否有關，現階段不排除任何可能性。

歌手Scott對演唱會發生慘劇表示震驚，會配合警方調查。

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