西非國家塞拉利昂有運油車與卡車相撞後爆炸,據報最少91人死亡。

現場多處起火,大批民眾圍觀。

事發在周五晚,一輛運油車與一輛卡車,在首都弗里敦市一條主要幹道上相撞,之後起火爆炸,造成嚴重傷亡。

弗里敦市市長形容車禍是可怕的事故,令人痛心,向死者家屬致以慰問。

