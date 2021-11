女子舊金山等巴士 無故被人用彩彈擊中左眼恐失明

【KTSF】

舊金山(三藩市)又再發生無故襲擊事件,一名女子等候巴士時,被駛過汽車上的人用彩彈槍擊中左眼,至今仍未恢復視力,她的左眼有可能永遠失明,兇徒仍然在逃。

上個周末,Zoe Gisewhite參加完Outside Lands萬聖節活動後,在日落區日落大道夾Noriega街一個巴士站等車回家時,無故被人用彩彈槍襲擊。

Zoe後來將她眼部的傷勢公開,她表示,當時她坐在巴士站的椅子上,她的伴侶站在她前面,突然一輛私家車駛過,車上的人向他們開槍,Zoe的伴侶背部中了六槍,Zoe手部、腿部及左眼中了三槍,涉案汽車沒有停下來,槍擊案後離開現場。

Zoe表示,當時她的左眼流血,完全看不見任何東西,到現在眼睛看上去傷勢好轉,但實際上她仍未恢復視力。

Zoe不明白為甚麼有人會向她開槍,她想讓開槍的人知道,他們的動機可能是貪玩,但對於她卻造成不能挽回的傷勢。

Zoe是一間髮型屋的調色師,現在還不清楚她以後能否正常工作,她每天都要看專科醫生,直至她左眼的瘀血全部退去,醫生才能進一步評估她的傷勢。

Zoe在籌款網站上設立專頁,為自己籌募醫藥費。

