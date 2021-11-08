女子舊金山等巴士 無故被人用彩彈擊中左眼恐失明

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舊金山（三藩市）又再發生無故襲擊事件，一名女子等候巴士時，被駛過汽車上的人用彩彈槍擊中左眼，至今仍未恢復視力，她的左眼有可能永遠失明，兇徒仍然在逃。

上個周末，Zoe Gisewhite參加完Outside Lands萬聖節活動後，在日落區日落大道夾Noriega街一個巴士站等車回家時，無故被人用彩彈槍襲擊。

Zoe後來將她眼部的傷勢公開，她表示，當時她坐在巴士站的椅子上，她的伴侶站在她前面，突然一輛私家車駛過，車上的人向他們開槍，Zoe的伴侶背部中了六槍，Zoe手部、腿部及左眼中了三槍，涉案汽車沒有停下來，槍擊案後離開現場。

Zoe表示，當時她的左眼流血，完全看不見任何東西，到現在眼睛看上去傷勢好轉，但實際上她仍未恢復視力。

Zoe不明白為甚麼有人會向她開槍，她想讓開槍的人知道，他們的動機可能是貪玩，但對於她卻造成不能挽回的傷勢。

Zoe是一間髮型屋的調色師，現在還不清楚她以後能否正常工作，她每天都要看專科醫生，直至她左眼的瘀血全部退去，醫生才能進一步評估她的傷勢。

Zoe在籌款網站上設立專頁，為自己籌募醫藥費。

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