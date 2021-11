舊金山一街口長期眾集無家者 豪華公寓住戶憂治安

【KTSF】

舊金山(三藩市)有一個街口長期佈滿全市最密集的無家可歸人口,附近是貴價Condo公寓,有鄰居表示,出街非常擔心治安。

Willow街Van Ness和Polk之間這段街道,有大量無家可歸者搭帳篷露宿,附近鄰居表示,開車經過時,已經很令人心驚膽顫,更加不敢獨自步行經過,又指無家可歸者造成的垃圾,除了帶來衛生問題,裡面都成為販毒的溫床。

這個街口正正在一幢高檔住宅公寓Artani外面,該公寓每個單位都以幾百萬元出售,有住戶表示,最令人擔心的是暴力罪案,她曾經見過有人在該街口打架,又曾被一個無家可歸男人打,弄損她的車,又用粗口威脅她。

另外有住戶表示,有個男人一整天在他們公寓門口面前昏倒,手臂上插有針筒,她們的孩子經過時都見到。

此外,在公寓車房門口,有閉路電視拍攝到有人每天在該處小便,令整個車房都充斥著尿味,另外又有人嘗試闖入公寓,或者企圖毀壞公寓,甚至有人成功擅闖入內,偷走一些郵包。

警方一度在10月5日時趕走該街口所有無家可歸者,並清拆所有帳篷,不過在翌日這些帳篷連同垃圾又回來,有住戶指已經報了警好幾次,但是警員不會來。

警方表示,他們將有關個案轉介給市府的街道健康營運中心(Healthy street operation center),該中心負責處理無家可歸者滋擾等問題,市府應急管理局表示,他們今年在24個不同日子,派人為150個無家可歸者尋找庇護中心或醫院,又清拆了375個空置的帳篷。

但是有附近商店老闆說,仍然不覺得可以安全做生意,尤其是疫情期間,為保障顧客安全都要鎖門營業。

該區市參事楊馳馬(Matt Haney)最近在社區論壇上承諾,每個月會清掃該街道兩次,鄰居就要求有更多警員巡邏。

