舊金山一街口長期眾集無家者 豪華公寓住戶憂治安

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舊金山（三藩市）有一個街口長期佈滿全市最密集的無家可歸人口，附近是貴價Condo公寓，有鄰居表示，出街非常擔心治安。

Willow街Van Ness和Polk之間這段街道，有大量無家可歸者搭帳篷露宿，附近鄰居表示，開車經過時，已經很令人心驚膽顫，更加不敢獨自步行經過，又指無家可歸者造成的垃圾，除了帶來衛生問題，裡面都成為販毒的溫床。

這個街口正正在一幢高檔住宅公寓Artani外面，該公寓每個單位都以幾百萬元出售，有住戶表示，最令人擔心的是暴力罪案，她曾經見過有人在該街口打架，又曾被一個無家可歸男人打，弄損她的車，又用粗口威脅她。

另外有住戶表示，有個男人一整天在他們公寓門口面前昏倒，手臂上插有針筒，她們的孩子經過時都見到。

此外，在公寓車房門口，有閉路電視拍攝到有人每天在該處小便，令整個車房都充斥著尿味，另外又有人嘗試闖入公寓，或者企圖毀壞公寓，甚至有人成功擅闖入內，偷走一些郵包。

警方一度在10月5日時趕走該街口所有無家可歸者，並清拆所有帳篷，不過在翌日這些帳篷連同垃圾又回來，有住戶指已經報了警好幾次，但是警員不會來。

警方表示，他們將有關個案轉介給市府的街道健康營運中心（Healthy street operation center），該中心負責處理無家可歸者滋擾等問題，市府應急管理局表示，他們今年在24個不同日子，派人為150個無家可歸者尋找庇護中心或醫院，又清拆了375個空置的帳篷。

但是有附近商店老闆說，仍然不覺得可以安全做生意，尤其是疫情期間，為保障顧客安全都要鎖門營業。

該區市參事楊馳馬（Matt Haney）最近在社區論壇上承諾，每個月會清掃該街道兩次，鄰居就要求有更多警員巡邏。

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