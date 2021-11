【KTSF】

舊金山(三藩市)爆竊案賊人有幾猖狂?最近有人拍攝到,有匪徒在光天化日下一個車多繁忙的街道爆竊車輛,搶走車內的郵包。

事發在4日前,有途人用手機拍低整個過程,見到兩個匪徒在漁人碼頭附近Hyde街夾North Point,大膽在大街上打破一輛黑色SUV的車窗,再將裡面的郵包搬到他們的車的車尾箱,事主後來告訴上載影片的人,他們因這件事要提早結束旅行。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。