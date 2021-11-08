San Mateo縣推新app 望吸引更多消費者光顧當地商店（視頻）

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San Mateo縣推出一個新的應用程式，希望吸引更多消費者光顧在地的商店。

這個名為「Choose Local San Mateo County」的app，設計的目的是要吸引消費者光顧San Mateo縣在地的商店，一間賣古老唱片店的老闆加入了這項計畫。

店主Thomas Predovich說：「我認為將會幫助小商業，因為小商業正在受苦。」

消費者下載這款app去光顧加入的商店，可以累積點數獲得獲得折扣。

San Mateo縣參事David Canepa說：「我們想要做的是，將這些小商業連接起來，讓這些小商業博得更多眼球。」

有將近300個San Mateo縣的商店加入這項試行計劃，目前參加的城市包括Daly City、Half Moon Bay、Millbrae、Redwood City、San Carlos、San Mateo City、南舊金山，預計很快就會擴展到全縣城市。

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